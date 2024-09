La marcia in pigiama per aiutare i bimbi malati di tumore 

Oltre duecento persone hanno partecipato alla “Pigiama run”, la camminata per sostenere i bambini malati di tumore organizzata per la prima volta dall’associazione Insieme si può. «È stata una serata bellissima: il vociare e la corsa dei bambini, i sorrisi delle mamme, delle nonne e delle famiglie ha riempito le strade di San Gavino di gioia, spensieratezza e grande emozione – racconta la presidente Giusy Atzori –. Questa camminata in pigiama ha lo scopo di sostenere i bambini malati di tumore aiutati dalla Lilt». Così un lungo corteo ha attraversato le strade di San Gavino con tantissimi partecipanti (tra questi anche il sindaco e diversi amministratori), i volontari delle associazioni Monreal Soccorso, Team Soccorso la Monreale calcio e le componenti della commissione comunale alle Pari opportunità. «Ringrazio tutta la comunità che in ogni manifestazione di sensibilizzazione sta al nostro fianco e ci sostiene. Uniti siamo più forti e uniti si va più lontano», conclude Atzori. L’associazione Insieme si può è sempre in prima linea nelle manifestazioni di sensibilizzazione e di lotta ai tumori, soprattutto quelli femminili e ogni anno organizza tantissime iniziative. ( g. pit. )

