La marcia in difesa di Neapolis 

Oggi la protesta si sposta a Neapolis, nuovo simbolo della lotta contro le speculazioni energetiche. A partire dalle 9.30, all’incrocio tra le strade provinciali 65 e 4 (ex strada Nato), il neonato comitato Arraju, insieme ad Ades e No Megacentrale, guiderà nel sito archeologico di Guspini la manifestazione che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni. L’elevato numero di richieste per la realizzazione di impianti per energie rinnovabili nel Guspinese e territori limitrofi ha fatto scattare il campanello d’allarme tra popolazione e amministrazioni locali. Per l’occasione, convocati anche i consigli comunali in adunanza straordinaria di Guspini, Villacidro, Gonnosfanadiga, San Nicolò d’Arcidano e Terralba.

L’assalto

Con 15 progetti in attesa di approvazione tra agrivoltaici e un eolico, il territorio rischia di essere trasformato radicalmente. «Occupazione dell’agro per circa 1.200 ettari lordi e oltre 360 ettari effettivi di copertura con i pannelli fotovoltaici», spiega Laura Cadeddu del comitato No Megacentrale, che esprime preoccupazione per gli agrivoltaici sperimentali proposti, sottolineando l’incertezza riguardo agli effetti sull’agricoltura locale.

Neapolis, città punico-romana, era un centro florido sulle sponde meridionali dello stagno di Marceddì. Sponde sulle quali incombe la minaccia di pale giganti e pannelli specchiati. Filippo Usai, membro di Arraju, sottolinea l'importanza di difendere il territorio: «Prima con le miniere, poi le industrie, ora un assalto indiscriminato con l’installazione di impianti senza nessun tornaconto per la popolazione».

Le voci

Il sindaco di Gonnosfanadiga, Andrea Floris, è categorico: «Ancora una volta stranieri si fanno padroni della nostra terra. Dobbiamo difenderla». Ma i residenti come Simone Zaugg, svizzero di nascita e guspinese d’adozione, temono per il futuro del paesaggio e delle tradizioni locali: «Se non ci opponiamo con decisione, in futuro la processione di Sant’Antonio di Santadi attraverserà i parchi fotovoltaici». Amalia Spina, residente che ha già dato la propria adesione alla protesta, critica il governo centrale «che non protegge la Sardegna», mentre Tonina Dettori condanna «questa speculazione che porta allo sfruttamento della nostra terra».

RIPRODUZIONE RISERVATA