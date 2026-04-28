«La marcia dell’atopico si può bloccare» 

«La dermatite atopica (DA), il nome deriva dal greco “atopos” che indica qualcosa di strano o fuori luogo , presenta caratteristiche peculiari», afferma la docente universitaria Laura Atzori, direttrice della Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’AOU di Cagliari: «In individui predisposti la pelle è particolarmente sensibile per un difetto nella barriera cutanea che, anche quando apparentemente normale, reagisce in modo esagerato a stimoli quali la sudorazione, il contatto con alcune fibre come la lana, l’esposizione al sole, e si sviluppano vere allergie. I fattori scatenanti variano nel tempo, ma a restare è il prurito intenso con compromissione del sonno e delle attività quotidiane. Caratteristica dell'infanzia, sempre più adulti e anziani nei paesi ad alto tenore economico sviluppano la malattia che presenta un decorso imprevedibile con fasi di remissione alternate a riacutizzazioni, i “flares”. Queste fluttuazioni hanno un impatto sul benessere psicologico dei pazienti; infatti, circa il 50% lamenta una grave compromissione della qualità della vita, tale da condizionare la scelta dei percorsi scolastici e professionali».

«La dermatite atopica è molto frequente in Italia», precisa la specialista, «con una prevalenza del 8%, pari a circa 3 milioni di persone, 20% bambini e 7% adolescenti. Presso la UOC di Dermatologia della AOU di Cagliari, seguiamo circa 600 pazienti, di cui il 15% in terapia sistemica, ma molti pazienti vengono assistiti da altri servizi. L’impatto sociale ed economico è elevato perché la DA ancora non è riconosciuta come malattia invalidante nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e con costi per il paziente di circa 7.000 euro all'anno (costi diretti e perdita di produttività)».

«L’aspetto positivo», mette in evidenza Atzori, «è il rapido avanzamento della ricerca, che ha svelato meccanismi cruciali della patogenesi, influenzata da una risposta immunologica di tipo TH2 e conseguenti bersagli di terapie sempre più efficaci e sicure. Oggi pensiamo sia possibile interrompere la cosiddetta “marcia dell’atopico”, ovvero quella condizione che porta allo sviluppo nei pazienti atopici di altre manifestazioni, quali rinite allergica, poliposi nasale, asma e gastrite eosinofila».

«La vera sfida», conclude la professoressa, «rimane quella di personalizzare sempre di più le scelte terapeutiche, mirate ai singoli pazienti, che non rispondono tutti allo stesso modo, che hanno esigenze differenti o perdono di efficacia nel tempo».