La Marcia della pace, tra le vie cittadine un corteo di fiaccole 

Oggi a Terralba si terrà la 37esima Marcia della pace. L'evento, che richiama numerosi partecipanti da tutta l’Isola, si propone di promuovere la pace e l'armonia, sottolineando l'importanza di un impegno collettivo per raggiungere questo obiettivo. La giornata è organizzata dalla delegazione regionale Caritas Sardegna, dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba, dal Csv Sardegna Solidale, dall'Unità Pastorale di Terralba e dal Comune. Il raduno è previsto alle 17 in piazza San Ciriaco. I partecipanti si prepareranno per la fiaccolata silenziosa che prenderà il via alle 17.30. Il percorso della marcia si snoderà lungo la via Roma, attraversando le strade principali di Terralba, fino ad arrivare alla parrocchia di San Pietro.

Nella chiesa si terrà una veglia di preghiera per la pace, presieduta da monsignor. Roberto Carboni, vescovo di Ales-Terralba e arcivescovo di Oristano. Durante l'evento, saranno presenti testimonianze significative che illustreranno l'importanza di tali iniziative. Samah Salaime, direttrice dell'Ufficio comunicazione e sviluppo del villaggio di “Neve Shalom Wahat al Salam”, condividerà la sua esperienza e il suo impegno per la promozione della pace. Inoltre, Giulia Ceccutti dell'associazione Italiana Amici di “Neve Shalom Wahat al Salam” porterà il suo contributo per promuovere la comprensione e l'amicizia. Il villaggio di “Neve Shalom Wahat al Salam” è situato equidistante tra Gerusalemme e Tel Aviv, questo rifugio cooperativo è abitato da ebrei e palestinesi, tutti cittadini israeliani. Fondato nel 1972, il villaggio rappresenta un esempio tangibile di convivenza pacifica e dialogo tra diverse culture e religioni.

