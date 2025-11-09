la marcia della jupiter 

Negli Over comanda sempre la Jupiter. Nei Master il Santiago aggancia la vetta. Audax e De Amicis ancora leader degli Ultra e nei Senior.

Quarto successo

Nel torneo Over la capolista Jupiter regola Gli Incisivi in rimonta (4-2) grazie a Serra (doppietta), Siddi e Zonnedda. Non perdono terreno la Medilav, nel segno di Lorusso (sei reti) contro l’Aiace (sconfitto 7-2), e la Muppet, vittoriosa contro la De Amicis (3-2). Il tonfo del Bar Dessì alimenta le ambizioni della Neri Antiquariato Barracca Manna, vittoriosa 3-0 sugli asseminesi grazie a una tripletta di Mulas. Colpo esterno della Sporting Diddo’s, che con Farci e Atzori ferma 2-1 i Kaproni (a segno con Troncia). Arriva alla quinta giornata il primo successo del Settimo 1967: Paulis, Mascia e Asuni regolano 3-1 la Toti Lounge Bar.

La Stella Rossa Villacidro rallenta nei Master: il big match con il Kalagonis termina 3-3. Una doppietta di Cappai e Cuccus per i maresi e la doppietta di Porcu e la rete di Pittau per gli ospiti valgono il pari, che favorisce l’aggancio in vetta del Santiago vittorioso 3-0 sul Deximu nell’anticipo del sesto turno. L’1-0 sulla Fedele Lecis firmato da Lunesu consente ai 4 Mori Samassi di portarsi al sesto posto. Primo punto per la Jasp Mercato San Benedetto (1-1 con il Settimo 1967). Va al Flamengo lo scontro diretto con la Thermomax (2-0). Stasera si gioca il posticipo tra Is Cortes (in cerca della leadership) e Atletico Uta, mentre ha riposato la Muppet.

In scia

L’Audax Frutti d’Oro non si ferma più. La capolista degli Ultra supera 2-0 (con Astolfi e Antoniotti) la Libertas Barumini. Brancaleone (di misura nello scontro diretto con i Colonial Fruits) e Calasetta (2-1 sul Cagliari 2020) inseguono a due punti. Secondo successo della BMK La Fenice sugli Amatori Elmas 2024, sconfitti 4-2. La Cra RS Mediterranea/Ulisse torna alla vittoria (2-1 sull’Albedo) e aggancia momentaneamente la Fly Divani, che oggi affronta la Nivea Karalis. Domani l’altro posticipo tra Zuddas Gomme G&G e Teddy Boys.

Nei Senior guida ancora la De Amicis (2-2 con I Love Pizza Monserrato). Successo per il Cra Regione Sardegna (3-2 sul Maracalagonis) e primo sorriso per il Serbariu (4-1 su Gli Incisivi). Orrolese-Deximu e El Carnicero-Accademia Sulcitana sono i posticipi di oggi.