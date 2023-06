La marcia del Sulcis per non morire di “non lavoro” 

“Orgoglio, determinazione, coraggio, ribellione e anche un pizzico di disperazione. Il rifiuto della resa, la convinzione di essere dalla parte giusta, la caparbietà di chi combatte per il futuro, di chi non accetta la rassegnazione”.

Queste parole sintetizzano tutta la forza di un popolo, quello del Sulcis Iglesiente, che marcia unito per non morire di “non lavoro”: sono le parole con cui il giornalista Sandro Mantega apre la prima pagina del libro “La nostra marcia – 19 ottobre-15 dicembre 1992” scritto a quattro mani insieme a Tore Cherchi, ex parlamentare, ex primo cittadino e ultimo presidente della Provincia di Carbonia-Iglesias, Antonangelo Casula, ex sindaco della città del carbone e Peppino La Rosa, già segretario generale della Camera del lavoro dal ‘91 al ‘94. Ciascuno nei propri ruoli, accanto alle tante persone di cui il libro raccoglie le testimonianze, ha vissuto trent'anni fa la grande marcia che partì da Teulada il 19 ottobre 1992 toccando poi 30 Comuni fino ad arrivare a Cagliari il 30 ottobre e proseguire, sempre a piedi, a Civitavecchia sino a Palazzo Chigi.

Nei mesi precedenti il Governo Amato aveva approvato un decreto legge di scioglimento dell’Efim e il commissariamento delle aziende controllate. Dai progetti futuri dei Palazzi romani era facile prevedere la fine dell'intero settore minerario e della metallurgia dell’alluminio e del piombo-zinco. La fine del lavoro nel Sulcis, insomma. Citando Vico si potrebbe parlare di corsi e ricorsi storici visto che, chiudendo gli occhi, sembrerebbe quasi che la storia narrata dai quattro autori che domani presenteranno il libro edito da Giampaolo Cirronis editore a Carbonia (nella sala del Lu’ hotel di via Costituente alle 17) sia quella che si trova a vivere il Sulcis oggi. Ma la differenza è che oggi il dramma del lavoro che sparisce viene vissuto quasi con rassegnazione mentre allora, come scrive La Rosa, c’era «la necessità di battere l’emergenza prima che ci possa travolgere e insieme dare una prospettiva di nuovo sviluppo». Sfogliando le pagine del libro sembra di riviverli quei lunghi giorni di lotta e chissà che questo testo non possa ispirare le mosse di giovani generazioni di un territorio sfruttato e messo in ginocchio da troppo tempo.

