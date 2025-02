Azione cattolica e Acr in marcia per la Pace. Il corteo è partito dopo la messa dal Santuario della Madonna d’Ogliastra e si è snodato per le vie di Lanusei fino a raggiungere la Cattedrale di Santa Maria Maddalena. «In marcia con i bambini, il futuro e la nostra speranza». Nelle parole della presidente dell’Azione Cattolica Giusy Mameli il senso profondo della manifestazione.

