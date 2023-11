La marchesa defraudata dei beni 

La penosa storia della marchesa Zoagli, donna ricchissima e generosa che ha trascorso gli ultimi anni di vita “quasi in indigenza”. È la sintesi delle 40 pagine di sentenza del processo Zoagli, le motivazioni sono state depositate dalla giudice di Sassari, Elena Meloni. La marchesa algherese Ernestina Tacchino Zoagli (scomparsa nel 2021) è la vittima di una appropriazione (con inganno) di un patrimonio di oltre quattro milioni di euro, il presunto responsabile è il preside sassarese, e commercialista, Rodolfo Egidio Gosmino, condannato nel febbraio scorso a 5 anni di reclusione per truffa e falso. Insieme al dirigente scolastico in pensione era stata condannata anche la figlia Giulia Irene (un anno e sei mesi di reclusione).

Le motivazioni sono molto dure, la giudice ha acceso i riflettori su alcune circostanze che vedono la vittima in una condizione di fragilità e inferiorità, mentre altri godevano dei suoi beni. Una frase della marchesa viene citata nella sentenza: «È incredibile che io benestante e con un patrimonio milionario debba utilizzare le esenzioni destinate ai nullatenenti per curarmi». Tra le altre cose, nelle motivazioni si parla di farmaci somministrati all’anziana donna con l’effetto di provocarle spossatezza. Stanca, sorda, debole, malata, dei quasi ottomila euro di affitti mensili che le arrivavano dai suoi immobili, la nobildonna algherese non vedeva quasi nulla. E lei scriveva alla Procura di Sassari chiedendo aiuto: «Ho paura di morire di crepacuore». Diceva anche di temere Gosmino.

La onlus “trappola”

La vicenda ruota intorno alla costituzione (nel 2009) di una onlus, la Fondazione Zoagli, voluta dalla marchesa per aiutare giovani scrittori. Ma Gosmino, che era l’amministratore, utilizzò la Fondazione, scrive la giudice, «per i suoi interessi e per quelli dei figli». Anche su questo punto la sentenza è netta: «Non venne mai organizzato un evento letterario, una borsa di studio o un premio, come avrebbe voluto la fondatrice». La marchesa (mentre i suoi 110 immobili, venti ad Alghero, erano nella “pancia” della onlus) viveva con 150 euro al mese, non poteva acquistare un apparecchio acustico e beveva acqua dal rubinetto. Secondo la giudice, la Fondazione venne costituita per diventare “uno schermo fittizio” e soddisfare gli interessi dell’ex preside sul patrimonio milionario della marchesa. Il legale di Gosmino, Agostinangelo Marras, ha annunciato l’appello.

