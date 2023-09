La Marcello vola nei 200 Oggi la mezza di Alghero 

A Quartucciu, Elisa Marcello inarrivabile nei 200 metri. Il Meeting Assoluto su pista ha dato spazio a quegli atleti che scelto di misurarsi in quella che potrebbe essere l’ultima riunione della stagione. Il vento quasi nullo, per la prima volta dopo diversi appuntamenti, ha creato le condizioni ideali per le gare.

Riflettori su Elisa Marcello, allieva azzurra dell’Atletica Valeria e autrice della migliore prestazione tecnica della serata, che si è imposta sui 200 con 24”63 (-0,5) lasciando un ampio distacco alle avversarie. In evidenza l’ogliastrino Valerio Caredda, junior 2005, che ha dominato gli 800 m in 1’58”95, nuovo personale.

Dopo l’eccellente prova sassarese dello scorso weekend, Filippo Roccu (Olimpia Bolotana), si è tenuto sui suoi standard, nel martello cadetti da 4 kg , con 47,44 m davanti a Costantino Vargiu (Podistica SS) 38,80. Sui 200 m maschili è l’allievo Stefano Mureddu (Tespiense) a imporsi con 23”53 (-1), mentre nel martello 7,260 kg, Davide Marongiu (Cal) chiude la gara col buon 41,47 m. Maria Grazia Caggiari (Shardana) si migliora nettamente e porta il disco a 33,21 m.

Oggi ad Alghero si corre la CRAI Alghero Half Marathon, valida come Campionato Regionale di mezza maratona, e la 10 km. A Decimomannu, i Campionati sardi under 14 su pista e a Capoterra la seconda Coppa Runners che coinvolge tutte le categorie.