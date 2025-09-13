La maratona “Gianni corre” 

Si rinnova sabato 20, a Ruinas, l’appuntamento con “La Gianni corre”. Il Memorial, arrivato alla terza edizione, è organizzato dalla Polisportiva Ruinas 81 e dal Marathon club di Oristano, col patrocinio del Comune. Un’iniziativa che vuole ricordare Gianni Murgia, originario di Ruinas, persona molto conosciuta, presente e apprezzata nel mondo sportivo provinciale (cofondatore de Marathon club di Oristano). Prevista la gara di corsa competitiva (sui 12 chilometri), la staffetta non competitiva (6 chilometri), la camminata ludica e un giro in Mountain bike (35 chilometri). Il via alle 16, con la registrazione dei partecipanti nel Centro Sociale del paese. Alle 18 la partenza del giro in mountain bike, mentre alle 18.30 partiranno le gare di corsa e la camminata.

RIPRODUZIONE RISERVATA