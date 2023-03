La mappa interattiva per stare aggiornati su tutte le modifiche 

Quando chiude la strada? E quando cambia la viabilità? Ci sono nuove modifiche al traffico? Se chiude viale Trieste, come faccio a raggiungere viale Sant’Avendrace? E da via Roma, invece? Di fronte ai cantieri che stanno per rivoluzione Cagliari (e, inevitabilmente anche il traffico), l’amministrazione pensa a un nuovo e semplice sistema di comunicazione per tenere costantemente aggiornati i cittadini sulle modifiche alla viabilità, i giorni in cui qualcosa cambia, gli orari (se ci sono). Il tutto, naturalmente, legato esclusivamente ai nuovi cantieri. Come funzionerà? «Si sta predisponendo una mappa interattiva dei cantieri e della viabilità collegata che permetterà a chiunque attraverso un accesso diretto con il proprio smartphone», verosimilmente sfruttando la tecnologia qrcode, «di entrare in una app che sarà costantemente aggiornata con tutte le modifiche alla viabilità», spiega Daniele Olla, dirigente comunale del servizio Viabilità.

Nei prossimi giorni l’amministrazione illustrerà i dettagli e comunicherà le operazioni da seguire per poter accedere direttamente alle novità. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA