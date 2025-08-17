La mappa dell’intelligenza artificiale «Il futuro è di chi coltiva i talenti» 

Competizione tecnologica tra grandi economie, Stati Uniti e Cina, ricerca di base, chip e infrastrutture, dataset, controllo dei dati e delle infrastrutture critiche, cyber-dominio. C’è un tessuto di storie e di volti dietro al mondo dell’AI, e alla rivoluzione che ha messo in atto, quello che Alessandro Aresu in “Geopolitica dell’intelligenza artificiale” ricostruisce, consentendoci, imprescindibile bussola, di comprendere il pensiero, oltre che la tecnologia, dietro complessi scenari internazionali, fornendoci, al tempo stesso, importanti spunti sulle traiettorie future.

Aziende e persone

Pubblico attento e partecipe, nel tramonto della spiaggetta sotto la Piazza di Porto Cervo, l’avvincente dialogo tra l’analista politico, consigliere scientifico di «Limes», consulente e dirigente di Istituzioni tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Economia, ed Ettore Sequi, ambasciatore, oggi presidente di Sorgenia, è stato moderato dalla giornalista Barbara Carfagna, conduttrice Rai, che ha toccato alcuni dei temi fondamentali dell’opera. A partire dal suo protagonista, “Jensen” Huang, co-fondatore e Ceo di Nvidia. «Da 350 miliardi di capitalizzazione di Borsa, a 4.150 miliardi attuali nel giro di pochi mesi», ha spiegato Aresu. «Il valore della Borsa italiana è di 950 miliardi, giusto per dare un’idea dei rapporti di forza che guidano questo mondo. Il sistema Blackwell è l’ultimo prodotto di Nvidia, per ottenerlo servono centinaia di migliaia di aziende ed è questo il fattore determinante ovvero l’ecosistema che sottende questi sistemi, dove si collocano queste aziende e dove vanno le persone che le hanno costruite e le fanno crescere. Gli Stati Uniti hanno attratto i migliori talenti del pianeta, e proseguono con enorme forza; dall’altro lato del mondo nessuno riesce a formare nelle materie tecnico scientifiche come la Cina. Lo stesso Jensen Huang ha recentemente evidenziato che il 50% dei ricercatori sono cinesi. La forza finanziaria degli Stati Uniti è ancora un fattore potentissimo, l’esempio sono gli stipendi che possono retribuire ai ricercatori, ma dall’altra parte c’è la Cina con questa massa enorme di persone che ora potrebbe tenersi invece di lasciarla andare negli Usa».

Rimasti indietro

In mezzo l’Europa. Come difendere una sovranità nazionale senza modelli fondativi? «L’Europa cerca di esprimere un potere regolatore ma si scontra con alcuni problemi, ovvero non una forte capacità di incidere su ciò che si regola e, ad esempio, il potere di veto nelle decisioni. Occorre prendere coscienza del fatto che in un contesto geopolitico sempre più competitivo o capiamo questo o finiremo per diventare una provincia dell’impero, di quale ancora non lo sappiamo».

I nuovi equilibri

Tra gli argomenti trattati, la cyber security, la fusione tra civile e militare e il ruolo della diplomazia europea. Il dibattito è al centro della politica italiana. «Nel campo della riforma del ministero degli Esteri c’è l’idea di promuovere una componente puramente diplomatica che riguarda la sicurezza informatica. La cyber security è sicuramente una materia assolutamente trasversale ed è un tema da affrontare al più presto». Durante il confronto davanti a un uditorio attento (tra il pubblico anche Renzo Persico, presidente del Consorzio), alcuni argomenti del nuovo libro di Aresu, su tutti la previsione, allarmante, di un mondo sempre meno Occidentale. Un mondo che sarà multipolare e non bipolare. Al centro, dal punto di vista produttivo e della formazione, l’Asia Orientale, dal punto demografico l’Africa. «È ciò che sappiamo, insieme alla forte ascesa dell’India; in un mondo così ci sarà la tendenza e la proliferazione di alcune realtà non allineate. L’Europa deve fare un cambio di passo. Prenderanno una posizione più significativa e chiara i Paesi che hanno meno problemi, chi valorizza i talenti. Dobbiamo essere violenti nel dire che le cose devono cambiare perché la tecnologia ha queste grandi dinamiche di accelerazione. Certe leadership, ad esempio del Golfo, queste dinamiche le hanno già capite e ci si posizionano». La rassegna Porto Cervo Libri prosegue oggi con il giornalista Mario Giordano.

RIPRODUZIONE RISERVATA