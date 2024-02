La mappa delle strade dove si corre come in Formula 1 

Il record (negativo) ce l’ha, come era lecito attendersi, l’Asse mediano: al di la di quell’uomo o donna che alle 3 del mattino correva a 193 chilometri orari all’altezza dell’Amsicora, quel che fa specie è che sull’arteria che collega il nord al sud della città solo l’1% degli automobilisti rispetta i limiti e la velocità media delle massime registrate supera i 160 km/h. Follia. Poco distante, sull’Arginale, la strada che si utilizza per andare da Cagliari a Quartu dopo l’istituzione del senso unico in viale Marconi, un’altra pista di Formula 1: qui è stato registrato il passaggio di un’auto mentre viaggiava a 117 km/h. E in via Lungo Saline, l’altra strada scelta dal Comune per piazzare i nuovi autovelox a sorpresa con l’obiettivo di contrastare l’alta velocità in città? Qui, la velocità di punta massima registrata è stata “solo”, si fa per dire, di 171 chilometri orari.

Non c’è una sola nota positiva nella lettura dei dati che raccontano come i cagliaritani guidano nelle strade (con carreggiata ampia) che invitano a spingere sull’acceleratore: perché se è vero che i casi limite si registrano soprattutto nelle ore notturne, quando il traffico è meno inteso, è altrettanto vero che la media delle infrazioni per superamento dei limiti di velocità si registra invece nelle ore di punta. ( ma. mad. )

