La mappa delle discariche fai-da-te 

La lunga strada dell’immondezza è un serpente di asfalto e sterrato bollente che passa dietro il cimitero di San Michele, attraversa piazza della Muse, una specie di “vicolo cieco” aperto sui palazzi delle case-parcheggio, e si affaccia sulla Basilica di Bonaria, dove il Belvedere con vista mare è ricoperto di bottiglie e cartacce. Ma non risparmia neppure via Roma, dove turisti e cagliaritani attraversano il cantiere appena riaperto dopo due mesi tra vetro, lattine e plastiche varie gettate ai lati del passaggio pedonale, oltre la rete. Uno scempio per gli occhi. Ma anche per l’olfatto, soprattutto adesso che le temperature estive non scendono (quasi) mai sotto i 30 gradi. Un problema di cui le immagini dicono molto, ma non tutto. Il Comune ogni volta va e ripulisce, poi tempo due-tre giorni e i soliti incivili e maleducati tornano a gettare di tutto. «Non sempre è così», dice un signore sulla sessantina mentre passa con l’auto nella strada accanto al cimitero di San Michele. «Qui c’è una discarica da almeno quattro mesi». «Le persone si lamentano ma non è frutto di incapacità dell’amministrazione», premette il sindaco Paolo Truzzu. «La verità è che non si può avere un vigile dietro ogni cittadino. Serve la collaborazione di tutti, ma la stragrande maggioranza dei cagliaritani fa bene la differenziata».

Le responsabilità

Il degrado che si incontra lungo le aree trasformate in discariche è figlio di chiunque consideri la città un luogo dove abbandonare rifiuti. Basta fare un salto e dare un’occhiata. C’è di tutto: vecchi faldoni di una cooperativa che amministra condomini (con nomi e cognomi in bella vista), boccette di metadone, materassi, scarti di qualche cantiere edile, oltre a sacchetti di indifferenziato. Appeso a un ramo di pino, quasi fosse un monumento alla maleducazione e all'inciviltà, c’è pure la tavoletta di un wc.

Il Comune

L’amministrazione ha da tempo messo in campo una “task force” con i vigili della sezione ambientale, le telecamere (un nuovo appalto che durerà tre anni) e un accurato monitoraggio delle aree più sensibili per arginare il problema. Spesso riesce a individuare i responsabili e mette sanzioni. Ma sembra, comunque, una battaglia persa. «Non esistono battaglie perse», dice Truzzu, «questa è una battaglia di lungo periodo, perché il problema è culturale. Noi possiamo fare molto e lo facciamo, per esempio andando a fare programmi di sensibilizzazione nelle scuole, ma non può fare tutto. Serve la collaborazione di tutti», ripete. «Quello che accade in alcune aree è lo stesso fenomeno che si verifica in tutte le città», sottolinea l’assessore all’Igiene del suolo Alessandro Guarracino. «Città dove la raccolta funziona, come Cagliari, fenomeni di questo tipo sono attorno al 5%: noi siamo dentro questo range. Detto questo, è davvero fastidioso perché la stragrande maggioranza dei cagliaritani rispetta le regole», aggiunge. «Il problema è che ci sono ancora almeno 10mila utenze che l’amministrazione non ha fatto emergere e che gettano i rifiuti e creare le discariche», dice Fabrizio Marcello (Pd). «Un problema non solo per le casse del Comune, che rinuncia così a diversi milioni di euro dalla Tari, ma per la città che continua a essere sporca». ( ma. mad. )

