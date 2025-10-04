La mappa della rete colabrodo 

La rete idrica nuorese “fa acqua da tutte le parti”. Mercoledì scorso un guasto imponente alla condotta foranea di Janna ‘e Ferru che alimenta buona parte del centro abitato ha reso necessaria la sospensione del servizio per oltre 24 ore in alcuni punti. Ma sono tantissime le falle aperte (e mai rispristinate) nelle condotte colabrodo che si estendono nel capoluogo barbaricino. Se appaiono riparate alcune perdite qua e là, resta una rete in condizioni penose che, in ogni momento, rischia di lasciare all’asciutto i rubinetti di migliaia di cittadini che pagano per un servizio carente.

La mappa

A oggi le zone interessate da segnalazioni che risultano in attesa di un sopralluogo sul campo sono situate in piazza Marghinotti, via Ugolio, via Toscana, via F.lli Bandiera, via Malta, via Liguria, via Tunisi, via Olbia, via IV Novembre, via Cagliari, via Mughina, via Macciotta per citare le più recenti. Altro problema la pochezza degli strumenti a disposizione degli operai, che nell’ultimo intervento in viale del Lavoro hanno dovuto svuotare il fosso armati di stivali e paiolo in attesa di un banale ricambio per l’elettropompa.

L’ultimo crac

L’avviso dato ai cittadini mercoledì dopo il guasto alla condotta foranea indicava il ripristino in serata ma, come prevedibile, il riempimento delle tubazioni si è concluso solo nella mattinata successiva quando l’acqua è tornata nelle abitazioni, peraltro inizialmente di un intenso color caffellatte. Le dichiarazioni fatte ad aprile scorso da Abbanoa sull'installazione di nuove apparecchiature idrauliche per la distrettualizzazione della rete, al fine di rendere la gestione del servizio più efficiente, si sono ad oggi rivelate poco credibili. I cittadini sono imbufaliti per le bollette carissime che continuano a vessarli senza aver di contro un servizio accettabile. Tonino Frogheri, già presidente dell’allora Govossai, dice la sua: «I guasti possono accadere – osserva – ma vanno saputi condividere e raccontare. Se il cittadino è informato è già soddisfatto».

Gli operatori

Resta il malumore dei proprietari delle strutture ricettive, dei bar e dei ristoranti che più di tutti hanno pagato la mancanza d’acqua. «Memori dell’esperienza passata, per cui abbiamo dovuto affidarci ai vigili del fuoco, ci siamo dotati di una cisterna capiente», dichiarano i titolari del B&B Casa Orrù di via Trieste. «Resta il fatto che la sospensione idrica sia un grande problema per le attività ricettive che rischiano di non lavorare correttamente. Bisogna ricordare – concludono gli operatori del settore – che il nostro è un servizio essenziale per il turismo e l’accoglienza della città».

