La mappa del paese disponibile in un click 

L’amministrazione di Gonnosnò ha attivato un nuovo servizio: i cittadini potranno accedere alla piattaforma di consultazione cartografica del territorio comunale compresa la frazione di Figu. Il sistema potrà essere consultato da tutti in maniera gratuita. Diverse le operazioni a disposizione: dall’individuazione delle zone urbanistiche del Puc ai vincoli ambientali, passando per l’individuazione e ricerca delle particelle catastali, la consultazione delle superfici catastali delle particelle e la misurazione di distanze e di superfici. Non sarà possibile, invece, consultare la ditta intestataria delle particelle catastali. Alla piattaforma si potrà accedere attraverso il sito istituzionale del Comune.

«È una piattaforma – commenta il sindaco Ignazio Peis – che abbiamo creato con l’ufficio Tecnico comunale. Uno strumento di consultazione dove si possono evincere gratuitamente vincoli paesaggistici e urbanistici, individuare le particelle catastali e le superfici. Uno strumento in più a supporto dei cittadini e dei professionisti».

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