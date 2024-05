La mappa dei lavori per un’estate all’insegna dei cantieri aperti 

In piazza Girilonga i lavori sono a rilento. Ad oggi l’intervento per la messa in sicurezza dei canali non è ancora concluso. Sulle montagne di terra che dovranno essere usate per la pavimentazione, sta crescendo l’erba. La previsione per il termine dei lavori è entro l’estate. Adesso stanno intervenendo sul canale, scoperchiato. Maria Tegas ha commentato. «Sarà una bella riqualificazione di tutta l’area, anche con la stradina pedonale che collega la piazza a via Leonardo Da Vinci con Girilonga. Confidiamo che entro l’estate sia terminato». Proseguendo verso il centro, a stretto giro dovrebbe essere aggiudicata la gara da 300 mila euro per i lavori in via Marconi per il rifacimento dei marciapiedi e dei sottoservizi. In viale Europa, di fronte al Tribunale, ci sono tratti in cui l’asfalto dovrà essere rifatto, così come in viale Don Bosco. La settimana prossima invece, dovrebbe iniziare un lavoro da circa 315 mila euro in via dei Castagni, che collega via Funtana ‘e Padenti al frantoio: qui si procederà con l’asfalto e la messa in sicurezza con barriere stradali rivestite in legno. Le stesse barriere, verranno installate anche nella circonvallazione a valle.

