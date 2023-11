La mappa dei fiumi a rischio 

Una mappatura completa del reticolo idrografico per fronteggiare al meglio il rischio alluvioni ed evitare che si ripetano tragedie come quella del 1946 o più recente del 2008.

Il Comune ha finalmente in mano lo strumento, approvato dal Consiglio comunale, che serviva: una rete completa dei corsi d’acqua, aggiornata e attendibile, grazie alla quale studiare azioni di prevenzione. «Ora – annuncia la sindaca Paola Secci – avremo le basi per redigere il nuovo piano urbanistico comunale evitando gli errori del passato e garantendo la sicurezza ai nostri concittadini».

Lo studio

Il vicesindaco Massimiliano Bullita spiega: «Lo studio consiste nella rideterminazione del reticolo idrografico del territorio secondo le linee guida del Piano di assetto idrogeologico, è stato affidato all’ingegnera Attene e finanziato con fondi regionali. Lo scopo era capire quali sono i corsi d’acqua che attraversano davvero il territorio». Un’operazione complessa, eseguita prima studiando le vecchie carte e poi verificando direttamente sul territorio.

Il fiume fantasma

Lo studio ha permesso di approfondire la situazione di alcuni corsi d'acqua, tra cui il rio Pardu, un corso d’acqua che compare solo in caso d’inondazioni, come nel 2008. «Non si tratta di un vero fiume», dice Bullita, «ma di un fenomeno di ruscellamento che si verifica quando la pioggia cade così abbondante da non poter essere assorbita dal terreno: l’acqua tende ad accumularsi nelle aree più depresse dando luogo a fenomeni di allagamento localizzati, per poi manifestarsi con un ruscellamento che si origina a monte dell’abitato e prosegue verso valle, lungo la via Bologna, sino a ricongiungersi col rio di Sestu o Matzeu».

Prevenzione

La mappa mostra una rete complessa, con il rio di Sestu e il rio san Gemiliano ma anche tanti piccoli fiumiciattoli come Giacu Meloni e Murti, alcuni anche senza nome, identificati solo da un numero. La mappa sarà importantissima per prevenire inondazioni e anche capire dove costruire e dove non farlo. «È la carta di identità dei corsi d’acqua», conclude Bullita, «e a breve verrà seguito dallo studio idrogeologico con approfondimento bidimensionale dell’intero territorio. Uno strumento indispensabile per la richiesta di finanziamenti per realizzare le opere per la mitigazione».

