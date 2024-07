La mappa dei cantieri senza fine 

Nuoro è una città cantiere, dal centro alla periferia. I lavori sono infiniti in tutta la città, da via Mannironi a viale Trieste. I disagi coinvolgono sia gli automobilisti che i pedoni, costretti ad attraversare, come nel caso di via Mannironi, in obliquo per lunghi tratti e con numerosi rischi legati alle auto che in quel tratto continuano a circolare ad alta velocità nonostante i limiti imposti. Gli interventi in via Mannironi e vie limitrofe durano da settimane, e hanno creato inconvenienti anche per i residenti e i dipendenti dell'ospedale che ora parcheggiano a lunghe distanze. Non solo, i lavori si trovano anche a varie altezze di via Deffenu, sino a quasi davanti il liceo classico Asproni. E poi Santu Predu con anche il blocco di via Alberto Mario per la messa in sicurezza di Casa Fadda, a rischio crollo, sino a via Roma, viale della Solitudine, e varie vie periferiche. Poi piazza Italia, Badu 'e Carros, Corte, Biscollai, Funtana Buddia, viale della Resistenza, via Toscana e via Santa Barbara. I motivi dei lavori sono tanti: fibra, nuovi marciapiedi, riqualificazione dei quartieri e Abbanoa che ha aperto i cantieri in piazza Crispi, piazza Dante, via Carducci, via Efisio Tola, Farina, Ferracciu, Gattu, monsignor Bua, Salaris, Sulis e infine piazza dell'Ulivo. (g. pit.)

