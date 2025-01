La mano tesa di Musk tra reazioni indignate e fantocci capovolti 

Washington. Il terremoto scatenato da Elon Musk con un saluto dal palco della Capital One Arena di Washington che a molti è sembrato evocare il braccio teso dei nazisti non si placa e le scosse varcano l’Atlantico, scatenando reazioni indignate in Europa. «Non accettiamo il suo sostegno all’estrema destra», ha tuonato dal Forum economico di Davos il cancelliere tedesco Olaf Scholz riferendosi al presunto saluto romano e all’endorsement del patron di Tesla al partito di estrema destra Afd, la cui leader Alice Weidel era stata invitata all’insediamento di Donald Trump ma non ha potuto partecipare. Musk ha bollato le contestazioni contro di lui come “trucchetti”.

In Italia, oltre alle critiche di Pd e Verdi, il collettivo di studenti “Cambiare rotta” ha realizzato un fantoccio con la faccia del proprietario di X e l’ha appeso a testa in giù a un cancello di piazzale Loreto, dove venne esposto anche il cadavere di Benito Mussolini. «C’è sempre posto a piazzale Loreto, Elon...», la frase che accompagnava il post con la foto del blitz. A difesa di Musk si è spesa, a sorpresa, l’Anti-Defamation League, che in passato invece si era scontrata con lui. «È stato un gesto imbarazzante in un momento di entusiasmo ma non si trattava di un saluto nazista», ha minimizzato l’organizzazione. Mentre Masha Pearl, direttrice della Blue Card, una fondazione che sostiene i sopravvissuti all’Olocausto, ha detto di essere «profondamente turbata». Due anni fa Musk aveva alzato un polverone per aver condiviso sui social una teoria cospirazionista antisemita.

RIPRODUZIONE RISERVATA