«La mano di un pazzo,  si è rischiata la strage» 

«E come se mi avessero portato via il cuore. Quello che provo non si può spiegare». Luca Dessì, sindaco di Villasimius, trattiene a fatica le lacrime. Al termine di una giornata da dimenticare preferisce pensare al lato positivo: «Di quel che è accaduto non riesco neppure a parlare, per fortuna abbiamo messo in sicurezza tutte le persone e la macchina del Coc ha funzionato benissimo». Al suo fianco per tutta la sera una squadra di amministratori che non si è risparmiata. «Non può che essere un incendio doloso. C’è la mano di un pazzo, un delinquente. Poteva essere una strage». Anche Sergio Ghiani, presidente del Consorzio turistico di Villasimius, è sotto choc. Ieri mattina era a Punta Molentis per raccontare in un servizio tivù il gioiello più bello del litorale. «Si tratta di un danno ambientale enorme e di un danno di immagine non solo per Villasimius, ma per tutta la Sardegna».

Il futuro

Cosa accadrà da oggi nel paese del Sarrabus è difficile immaginarlo. «Nel giro di due ore nulla è come prima. Questo era il nostro gioiello. Abbiamo provato a proteggerlo con il contingentamento degli ingressi ma davanti a criminali scellerati non si può fare altro. Speriamo che la Giustizia trovi il responsabile, un assassino, non solo perché potevano morire delle persone, ma per gli animali che sono morti». Impossibile trascurare l’aspetto economico. Così la presidente della Regione Alessandra Todde: «A Punta Molentis, una delle perle della nostra terra, le fiamme hanno costretto decine di persone alla fuga via mare. Oltre 200 auto sono rimaste intrappolate. Residenti e turisti in pericolo, nel panico. Una scena orribile, dolorosa. Mentre un altro pezzo della nostra bellezza è in cenere. Ringrazio, con tutta la gratitudine possibile, le donne e gli uomini impegnati nell’emergenza sul campo. Noi non ci arrendiamo. Alla violenza e al tentativo di distruggere la nostra terra. Lavoreremo ancora più duramente per rafforzare i presìdi e potenziare gli strumenti di prevenzione e intervento. Lo ribadisco, chi distrugge la Sardegna è nemico della nostra comunità. E come tale sarà trattato. Senza sconti, con ogni responsabilità che ci compete». Valeria Masala, dell’Area Marina protetta di Villasimius, ha atteso lo sbarco dei bagnanti a Is Traias: «Tutti si sono mobilitati, cittadini e operatori turistici si sono messi a disposizione facendo partire una grande macchina della solidarietà. Per valutare il danno ambientale servirà del tempo. Se davvero le fiamme hanno percorso tutto il costone dal ponte all’inizio dello sterrato fino ai bagni all’ingresso della spiaggia, è un danno enorme». In serata anche la condanna del gruppo ambientalista Grig: «Quando si capirà una volta per tutte che questi sono crimini da far pagare con almeno vent’anni di galera sarà un bel giorno. E subito il daspo ambientale, utile per contrastare incendi e attentati all’ambiente».

Il territorio

Per capire la gravità della notizia basta scorrere le pagine istituzionali di alcune amministrazioni. «Il Comune di Castiadas esprime massima solidarietà alla comunità di Villasimius e al collega sindaco Luca Dessì per il devastante incendio che ha colpito una delle aree costiere più belle e fragili della Sardegna. Un incendio che ha minacciato e ancora minaccia anche il nostro territorio, in particolare la zona di Cala Pira, dove grazie all’intervento tempestivo di forze dell’ordine, volontari e mezzi aerei si è evitato il peggio. Condanniamo con forza questo ennesimo atto criminale. Serve tolleranza zero contro chi distrugge la nostra terra: chi ha responsabilità dovrà risponderne duramente». Il Comune di Muravera: «Esprimiamo vicinanza e solidarietà alle comunità di Villasimius e Castiadas per la grave tragedia che sta colpendo alcuni dei territori più belli e preziosi della Sardegna meridionale. Solidarietà va anche a tutti i turisti colpiti da questi atti criminali». ( m. c. )

