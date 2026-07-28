“La Mano della Natura” si posa sulla Nuoro dei ricordi d’infanzia 

Un equilibrio cosmico che trova spazio in mezzo alle ceramiche di padri nobili, da Nivola a Fancello, in un luogo che mette insieme storia, radici e attivismo ecologista. Michele Ciacciofera ritrova la sua Nuoro, la sua insularità, cresciuta tra la Sardegna e la Sicilia, le origini («ho vissuto a Nuoro fino a quando avevo quattro anni e poi ci sono tornato per giocare a Basket nella Gennargentu Nuoro»), il suo maestro Giovanni Antonio Sulas, la famiglia materna e tutto l’entusiasmo che lo avvolgerà nell’esporre al Museo della Ceramica dell’Isre. Un’operazione nata qualche tempo fa a Venezia, dove il direttore dei musei dell’Isre Efisio Carbone vide un’opera di Ciacciofera di proprietà della Galleria Building (che rappresenta l’artista in Italia) a Venezia, al palazzo Bevilaqua La Masa. “The Hand of Nature”, “La mano della natura” sbarca a Nuoro in prestito all’Isre fino al 4 ottobre.

L’opera

È un lavoro a cui l’artista nuorese, ormai diventato parigino e francese d’adozione, tiene molto. «È un’opera che si compone di due elementi, un tappeto realizzato in tencel, una fibra artificiale ma ottenuta da prodotti naturali, e lana irlandese, due metri e mezzo di diametro della superficie piana circolare che rappresenta l’universo cosmico – racconta Ciacciofera – poi sopra ci sono 163 coppelle di ceramica realizzate in altrettanti giorni. Ogni giorno quando arrivavo in atelier, prendevo un pugnetto di argilla e scavandolo con il pollice gli davo una forma. Ogni coppella, poi smaltata, ha una forma diversa dall’altra. L’idea di fondo è quella del multinaturalismo, raccontare in questo modo, partendo da concetti che arrivano dalle pratiche amazzoniche, l’equilibrio tra piante, animali e uomo, manifestando come la mano dell’uomo va a riconciliarsi in armonia con il perimetro cosmico». Un richiamo alla mobilitazione ecologista e all’attivismo «encomiabile» che i sardi mostrano per difendere la propria terra e l’insularità «nella terra che ha dato i natali a Gramsci».

L’artista

Le opere di Michele Ciacciofera solcano gli oceani, sbarcano in Brasile (San Paolo) e in Cina (Guangzhou), per poi ritornare a Brera, a Macerata, a Roma (una sua scultura in bronzo e vetro soffiato sarà sistemata nella galleria dei presidenti in occasione degli ottant’anni della Repubblica) e infine anche a Rebeccu, piccolo borgo di Bonorva dove l’artista nuorese sarà impegnato in un workshop. «Credo che la Sardegna sia la piattaforma ideale per unire archeologia e arte contemporanea, design e artigianato, nell’Isola c’è un tessuto di grande valore anche se numericamente è meno interessante, ma i nostri artigiani fanno della grandi cose», racconta rievocando così anche l’eredità del compianto Giovanni Antonio Sulas. I progetti sono tanti, il calendario fitto d’impegni e lo sguardo verso la Sardegna costante, anche da Parigi, dove una sua opera entrerà nella collezione permanente del Centre Pompidou e altre due sculture oggi impreziosiscono ancora di più lo splendido “Hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville” che ospita l’ambasciata italiana. «Con l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro, appena diventata consigliera diplomatica del Quirinale, si è instaurato un dialogo straordinario dal punto di vista umano e professionale, che mi ha permesso di portare due mie ceramiche smaltate nello splendido palazzo che rappresenta al meglio l’Italia a Parigi, dove ormai vivo da anni». Cittadino del mondo, con cuore a Nuoro e un respiro cosmico che sarà esposto al Museo della Ceramica per un’operazione di cui l’Isre, con il presidente Leonardo Moro, la direttrice generale Anna Paola Mura e il direttore Scientifico Marcello Mele, può andare fiero.

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