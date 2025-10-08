La mannaia sui parcheggi «Persi più di mille posti» 

Da una parte le opere di riqualificazione urbana (via Roma e viale Trieste, per citare due esempi) che nell’ottica di un nuovo concetto di città, con meno auto e più spazi per la socialità, tagliano centinaia di parcheggi. Dall’altra i lavori della metropolitana leggera tra piazza Repubblica e piazza Matteotti che fa venire meno altre altre centinaia di posti. E poi ci sono le piste ciclabili e le pedane che la stragrande maggioranza dei ristoratori del centro e non solo hanno deciso di installare per avere uno spazio all’aperto. Negli ultimi dieci anni la sosta a Cagliari è diventata una “guerra”, tanto più in una città-cantiere. Un problema confermato anche dai numeri. «Abbiamo perso almeno 1200 parcheggi», spiega Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio comunale. «Ma non è ancora finita, sono in programma ulteriori “tagli”», aggiunge Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024. «Per esempio a San Benedetto, con il nuovo mercato, ma anche attorno al futuro stadio dove nello studio trasportistico si legge che tra gli obiettivi vi è la diminuzione dell’uso dell’auto per recarsi allo stadio pari al 12,2 %». «Se si guardano i dati effettivi, i parcheggi regolamentati non sono diminuiti. Anzi, negli ultimi venticinque anni sono aumentati, anche grazie alla realizzazione di parcheggi in struttura», risponde l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis.

Il dibattito

«Tutte le città moderne devono affrontare una transizione: passare dalla centralità del mezzo privato a un sistema in cui il trasporto pubblico, la mobilità attiva e gli spazi per le persone assumono un ruolo prioritario», dice ancora. «Per farlo è necessario riorganizzare il modo in cui utilizziamo lo spazio pubblico, spostando i parcheggi dalle strade alle strutture. Liberare le strade significa creare corsie preferenziali per i mezzi pubblici, rendere il servizio più efficiente, migliorare la sicurezza e restituire aree di socialità e vivibilità ai cittadini», aggiunge. «Un obiettivo nobile, ma scollegato dalla realtà», tuona Mannino. «Cagliari è una città con una popolazione che invecchia e quartieri collinari difficili da percorrere a piedi o in bicicletta. Non si può chiedere a un pensionato di salire da via Roma a Castello o a un lavoratore di affidarsi a un trasporto pubblico poco frequente e poco capillare. La vera modernità», aggiunge, «non è eliminare le auto, ma dare a tutti la possibilità di scegliere come muoversi in modo efficiente».

La mappa

Via Roma, viale Trieste, via Is Mirrionis, via della Pineta. Ma anche piazza Madre Teresa di Calcutta, via Dante, viale Bonaria: la mappa dei parcheggi persi a causa di lavori o per la sistemazione di tavolini in strada non trascura nessun quartiere. «Le amministrazioni degli ultimi 15 anni hanno abbracciato politiche della mobilità sostenibile che si sono rivelate fallimentari, perché erano pensate per città di nord Europa, sviluppate in pianura, con popolazione giovane e dotate di metro sotterranee», il contrario di Cagliari, spiega Farris. Che aggiunge. «Per la guerra alle auto sono state utilizzate due armi: la metropolitana e la riqualificazione degli assi viari principali.Tutte opere sempre caratterizzate da carreggiate ristrette, ciclabili e soppressione di parcheggi», aggiunge.

Il Comune

A onor del vero va detto che molti dei parcheggi cancellati erano una consuetudine dei cagliaritani (vedi quelli in viale Trieste o nella passeggiata di via Roma) ma non erano regolari. «Pper molti anni, la presenza diffusa di parcheggi “tollerati” ha alimentato una percezione distorta della disponibilità reale di spazi e un problema più ampio: l’eccessiva crescita del numero di auto private. Riportare ordine e sicurezza nell’utilizzo dello spazio pubblico significa riorganizzare le aree di parcheggio, una scelta necessaria, anche se a volte impopolare. Nell’ultimo anno sono stati tracciati circa 170 nuovi stalli tra via Roma, via Sant’Alenixedda, via Macchioni e via Cattaneo, e altri 30 potrebbero essere presto disponibili in viale Colombo. A questi si aggiungono circa 350 posti nei parcheggi in struttura e ulteriori 50 in fase di attivazione. L’amministrazione sta inoltre lavorando alla realizzazione di nuovi parcheggi multipiano. Si tratta di un percorso graduale ma necessario, che guarda al futuro e mette al centro l’idea di una città più sicura e sostenibile».

