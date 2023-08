La “manita” firmata Mazzone 

C’è la firma indelebile di Mazzone nella vittoria più larga del Cagliari in casa del Torino. Il 16 maggio 1993, alla quartultima giornata, è un dilagante 0-5 al Delle Alpi a dare uno slancio fondamentale nella storica qualificazione Uefa. Show di Francescoli con una doppietta, in gol anche Firicano, Pusceddu e Oliveira. L’altra goleada è del 26 aprile 1970, a chiudere la stagione dello scudetto: davanti a tantissimi sardi in festa 0-4 con doppietta di Riva.

Per il Cagliari 9 vittorie in casa del Torino, poi 12 pareggi e 26 sconfitte: oggi cerca il terzo successo consecutivo all’Olimpico, tris finora mai riuscito. La serie vincente è iniziata il 18 ottobre 2020, 2-3 con Simeone decisivo (doppietta), a seguire l’1-2 del 27 febbraio 2022 in cui il gol partita fu di Deiola ma ad aprire le marcature fu Bellanova (ora in granata) col suo unico centro in rossoblù.

