la manita del lanusei 

Terralba 1

Lanusei 5

Terralba F. Bellu (4-3-1-2) : Cabasino, Cherchi (1’ st Cammarota), L. Orrù, Atzori, Uliana (1’ st Corda), Ciarniello (11’ st Onnis), Pitzalis (32’ st Frongia), Grasso (43’ st Piras), La Macchia, Porru, Lasi. In panchina A. Orrù, Soddu, Foddis. Allenatore Firinu.

Lanusei (4-3-2-1) : Morillas, Serra, Troyes, Cirone, Deiana, Silva (48’ st Mameli), M. Usai, Kouadio, Martins, Fe. Usai, Marchetta (16’ st Lo. Loddo). In panchina D’Abrosca, Gomes, Caliendo, Lu. Loddo, Spina, Congiu, Fr. Usai. Allenatore Piras.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : pt 22’ Marchetta, 36’ Cirone; st 17’ (r) Atzori, 36’ Martins, 45’ Serra, 47’ Silva.

Note : ammoniti Atzori, Pitzalis, Troyes e Silva. Recupero 3’ pt - 5’ st. Spettatori 150.

Terralba. La capolista Lanusei si impone per 1-5 in casa del Terralba F. Bellu. La cronaca della gara vede il Terralba affacciarsi in avvio in area avversaria con Pitzalis, al 13’ ma il suo tiro da distanza ravvicinata viene ribattuto da Morillas. Al 20’, nel Lanusei ci prova Troyes di testa ma non inquadra la porta.

La svolta

Al 22’ gli ospiti passano: Deiana sulla sinistra impegna Cabasino in uscita, sulla ribattuta la palla termina sui piedi di Marchetta che segna a porta vuota. Al 36’ il raddoppio di Cirone, che sotto misura, su azione di corner, appoggia in rete.

La ripresa

Nell’intervallo, il tecnico di casa Maurizio Firinu effettua modifiche sia nell’undici (Corda e Cammarota al posto di Uliana e Cherchi) che nella disposizione in campo: i terralbesi si portano in avanti e accorciano le distanze al 17’; Onnis viene messo giù in area da Morillas, Atzori realizza il calcio di il rigore. Pochi minuti dopo, al 25’ e al 29’, sempre Atzori ha due palle buone in area, ma non riesce a inquadrare la porta. Il Lanusei, però, non sta a guardare e al 36’ va in rete con il suo bomber, Martins, lesto a ribadire in rete su respinta di Cabasino. La quarta rete ospite, dopo una traversa del solito Martins su punizione al 43’, arriva al 45’, firmata da Serra a conclusione di un contropiede. Chiude i conti, al 47’, una bel tiro mancino di Silva che si infila sotto l’incrocio dei pali.

