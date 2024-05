La manicure per sentirsi belle anche a 98 anni 

«Ho fatto la pedicure, mi ha fatto molto piacere. Le tirocinanti hanno fatto il loro lavoro con cura e rifarei con questi trattamenti ogni tanto». Gli occhi di Laura Oppo, 98 anni, sorridono quando racconta la nuova esperienza.

Perché anche a questa età, sentirsi belle e in ordine è importante. Ed è per questo che le ospiti della Residenza per anziani Anni d’Oro, a Flumini, hanno accolto con gioia l’iniziativa organizzata con l’istituto di formazione professionale Iannas.Le ragazze del corso di operatore benessere ed estetica si sono messe a disposizione degli anziani, accompagnate dalla docente Laura Zuddas, e hanno curato le unghie di mani e piedi, messo lo smalto e condito il tutto con grande affetto.

«Ci siamo commossi», spiega la titolare di Iannas Patrizia Soru, «è stata una bella esperienza. Le anziane erano felici ed è stato bello vedere questo scambio generazionale con le tirocinanti, ragazze di 14 e 15 anni. Ora faremo un’altra giornata con i parrucchieri».Felici le ospiti. «Io ho fatto la pedicure» racconta Bonaria Tidu, 89 anni, «mi sono trovata bene». Graziella Melis, 83 anni, dice di essersi divertita, così come Angela Sanna, 74 anni. La direttrice sanitaria di Anni d’oro, Claudia Murru, sa che cosa significa tutto questo: «La bellezza è una terapia per il corpo e per l’anima, non servono soltanto i farmaci».

