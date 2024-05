La mammografia può salvare la vita  

Come prevenire il tumore della mammella?

L’anticipazione diagnostica contribuisce al miglioramento della sopravvivenza, con livelli intorno all’87% a 5 anni dalla diagnosi. La diagnostica radiologica senologica si basa ancora sulla mammografia. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ritiene che riduca la mortalità di circa 40% nelle donne che fanno i controlli periodici. Oggi questo esame deve essere integrato con la clinica e con altre tecniche diagnostiche: ecografia, RM, CEM e biopsia. In assenza di condizioni di alto rischio, non vi sono indicazioni alla mammografia prima dei 40 anni. Tuttavia, si consiglia di fare dai 25 anni l’ecografia una volta l'anno.