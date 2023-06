La mamma sarda del killer: «Sei un mostro» 

MILANO. Ha ucciso «senza un reale motivo» per lo «stress» che stava vivendo a causa «non solo della gestione delle due ragazze» con cui aveva una relazione parallela, «ma anche per il fatto che altri ne fossero venuti a conoscenza, per esempio sul luogo di lavoro». Alessandro Impagnatiello ha spiegato così agli inquirenti l’omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta al settimo mese di cui inizialmente aveva denunciato la scomparsa.

«Mangiavo una piadina»

Una denuncia che ha retto poche ore: l’uomo alla fine è crollato e ha confessato di averla accoltellata sabato sera nella loro abitazione di Senago, dopo che lei si era incontrata con l’altra e aveva scoperto il tradimento. «Intanto che io mangiavo una piadina - ha messo a verbale - Giulia è andata in cucina per preparare la cena e ha iniziato a tagliare dei pomodori. Io ero in sala che finivo la mia piadina. A quel punto, di nuovo, Giulia ha riaperto la discussione sul tradimento dicendomi che dopo quello che aveva scoperto la vita le era diventata pesante. E che non riusciva più a vivere. Che non voleva più vivere». A quel punto «le ho dato due coltellate alla gola, ha tentato di divincolarsi ma non riusciva, lo faceva in modo debole. Non ha nemmeno urlato. A quel punto erano le 20,30, era a terra ho pensato: come mi libero del corpo? E così l’ho portata in bagno e le ho dato fuoco nella vasca». Non riuscendoci, ha gettato il corpo tra le sterpaglie e ridosso dei box di una palazzina non lontana dalla sua.

“La vita in diretta”

Sua madre, la cagliaritana Sabrina Paulis, intervistata in lacrime a “La vita in diretta”, ha definito suo figlio «un mostro»: «Chiedo perdono a tutta la famiglia per aver fatto un figlio così. Come fai a perdonare? Alessandro pagherà, quello sì, ma è imperdonabile». Cosa che sa bene anche Alessandro. «L’unica forma di pentimento che ha un senso è togliermi la vita», ha ripetuto più volte al suo difensore, Sebastiano Sartori, subito dopo il fermo avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì dopo la sua confessione davanti al pm Alessia Menegazzo. Il fermo ieri è stato convalidato dalla gip Angela Minerva, che come ha chiesto la Procura ha disposto il carcere per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.