La mamma la rimprovera, lei tenta di buttarla dalla finestra 

CATANIA. Due gravi episodi di violenza familiare nel Catanese, protagonisti due 26enni - un uomo e una donna - e i genitori come vittime. Il primo è avvenuto nel popoloso quartiere di Librino, a Catania: una 26enne con precedenti per maltrattamenti in famiglia ha aggredito la madre, che la aveva rimproverava per il disordine, per poi tentare di spingerla dalla finestra della cucina del loro appartamento al quinto piano. A salvare la donna è stata la figlia più piccola, di 10 anni, che si è frapposta tra lei e la sorella, riportando anche lei delle ferite. Madre e figlia sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale San Marco e i medici hanno avvisato i carabinieri, ai quali poi la donna, in lacrime, ha confermato che la 26enne, reagendo al rimprovero, l’aveva schiaffeggiata e presa a pugni per poi tentare di gettarla nel vuoto. La giovane è stata denunciata per maltrattamenti a familiari, minacce gravi e lesioni e le è stato imposto il divieto di avvicinamento alla madre e alla sorella. L’altra aggressione in famiglia è avvenuta a Biancavilla, dove i carabinieri hanno arrestato un 26enne per aver picchiato e minacciato di morte i genitori, che gli avevano consentito di scontare a casa loro i domiciliari per violenze all’ex moglie. A chiamare i carabinieri è stat una bambina di 10 anni, presumibilmente una familiare. La pattuglia ha trovato l’uomo che minacciava la madre («Prendo una pistola e ti sparo in testa») e il padre, intervenuto per difendere la moglie («Ti taglio la gola, muori tra le mie mani, ti squarto». Marito e moglie ricoverati e poi dimessi con una prognosi, rispettivamente, di sette e cinque giorni. La donna ha raccontato che la sera precedente il figlio, tirandola per i capelli, le aveva sbattuto la testa su un muro finché il padre e gli altri familiari erano riusciti a bloccarlo. Il giovane ora è in cella.

RIPRODUZIONE RISERVATA