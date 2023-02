La mamma di Chiara non parla 

Gli occhi sempre chiusi, nessun movimento delle palpebrale alle parole della giudice Federica Fulgheri. Monica Vinci, 52 anni, non ha dato alcun segno di consapevolezza durante l’interrogatorio di garanzia, ieri a fine mattinata all’ospedale San Martino. Un passaggio dovuto dopo la misura di custodia cautelare scattata per l’omicidio della figlia, la piccola Chiara Carta, uccisa con a coltellate una settimana fa nella loro casa di Silì. Non ha risposto nemmeno quando le si chiedeva il suo nome. Non una parola neppure al suo difensore, l’avvocato Gianluca Aste. Buio totale. Ecco perché la giudice ha sospeso l’interrogatorio ma non ha potuto fissare alcuna data, tutto è legato alle condizioni della donna. si potrà svolgere quando Monica Vinci riacquisterà la capacità di capire e, quindi, di rispondere eventualmente alle domande del gip. Intanto, l’avvocato Aste nominerà un consulente, uno psichiatra che valuterà la situazione e in particolare le condizioni della donna.

La tragedia

Si è consumata una settimana fa nella casa in cui Monica Vinci viveva con la figlia adolescente. La donna da qualche anno si era separata dal marito, Piero Carta, agente della Polizia municipale di Oristano. Non si sa che cosa abbia scatenato una reazione così terribile, la ragione per la quale la donna si sia avventata e abbia aggredito la figlia fino a ucciderla con un coltellino svizzero. Secondo gli esiti dell’autopsia, effettuata martedì dal medico legale Roberto Demontis, le ferite mortali sono state tre, negli organi vitali della ragazza. Successivamente, Monica Vinci si è buttata dalla finestra al primo piano della casa. Dopo l’allarme, l’arrivo degli inquirenti e dei soccorritori: gli uomini della Squadra mobile della questura, guidati dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, hanno avviato gli accertamenti. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Valerio Bagattini. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale di Sassari e, dopo qualche giorno, trasferita al San Martino. Ora si attende che le sue condizioni migliorino perché il giudice possa sentirla: solo lei può raccontare che cosa sia successo nel pomeriggio di una settimana fa.

La fiaccolata

Intanto stasera la comunità di Silì, terribilmente scossa da questa tragedia, si riunirà in una veglia di preghiera per ricordare Chiara nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Seguirà una fiaccolata silenziosa. Mercoledì sera, un momento di raccoglimento si era tenuto a Oristano, in piazza Manno davanti alla scuola media che Chiara frequentava. Un momento cui hanno partecipato tantissime persone.