La mamma chiede l’affidamento del figlio 

«Affidatemi mio figlio definitivamente e impedite che possa vedere la nonna»: è la richiesta formalizzata in Tribunale, a Tempio, dalla madre del piccolo di nove anni, presunta vittima di abusi e pratiche che per la Procura erano esorcismi mai autorizzati dalla Diocesi gallurese. La donna (assistita dall’avvocata Edi Baldino), anche lei presunta vittima di pratiche che sarebbero andate avanti per anni, ha deciso di procedere in sede civile per interrompere ogni rapporto con il marito e la suocera. E ieri le difese dei presunti responsabili degli abusi hanno bloccato la deposizione protetta della madre del bambino. Indagati per i maltrattamenti e per i presunti abusi sessuali sono la nonna e il padre del bambino, insieme ad un sacerdote. I fatti sono avvenuti in un centro gallurese ed è stata già adottata una misura cautelare, sul piano penale, che impedisce agli indagati di avvicinarsi alle vittime. Ma ora è scontro anche sul piano civile. E ieri i difensori delle tre persone sotto accusa hanno fatto saltare la deposizione protetta della madre del piccolo, un incidente probatorio decisivo per le indagini. Era prevista a Sassari l’audizione della donna che avrebbe dovuto descrivere al giudice l’incubo vissuto per anni. I difensori (Domenico e Anna Putzolu) hanno chiesto e ottenuto lo stop all’incidente probatorio, per mancanza di adeguate motivazioni del provvedimento che imponeva l’audizione protetta. L’avvocato Edi Baldino (insieme alla pm Nadia La Femina) ha insistito sulla vulnerabilità delle vittime e sulla necessità di sentire la madre del piccolo in audizione protetta. L’incidente probatorio potrebbe avvenire il prossimo 26 settembre.

