La Malvasia fa sognare la Planargia  

Dalla trasferta a Milano per la “Wine Week”, rassegna in cui le aziende vitivinicole di tutta Italia hanno incontrato gli operatori del settore, i rappresentanti del Consorzio della Malvasia di Bosa rientrano con un rinnovato entusiasmo. È stato importante prendere parte a una manifestazione specializzata dove si incontrano gli attori principali di un mondo che cresce a dismisura, e nel quale anche la Planargia cerca di acquisire quote prestigiose di mercato.

La vetrina

Per il Consorzio della Malvasia di Bosa era presente il direttore, l’enologo Aldo Buiani che ha presentato i vini di sei aziende socie. «Vini che abbiamo avuto l’opportunità di far assaggiare ai buyers- evidenzia Buiani- attraverso le “masterclass”, quelle degustazioni accomunate alla conoscenza di cultura e territorio. Inoltre c’è stato un approfondimento sui vini e i vitigni della costa ovest della Sardegna dove sono state proposte due malvasie di Bosa, spumante dolce e ferma dolce ad un numeroso e qualificato pubblico di addetti ai lavori».

La produzione

La vetrina milanese è stata anche l’occasione per promuovere tutto il territorio di produzione dei sette comuni della Planargia: Bosa, Magomadas, Modolo, Tresnuraghes, Flussio, Suni e Tinnura. Vigneti che si sviluppano in sottosuoli fortemente calcarei che attribuiscono a questo tipo di coltivazione una delle sue caratteristiche peculiari. I dati forniti dall’Agenzia Laore forniscono elementi davvero interessanti. La superficie idonea coltivata riconosciuta nella doc è di circa 25 ettari, mentre Il vino certificato è di 161.000 litri. Le aziende, quasi esclusivamente a conduzione familiare operano in una superficie di 112 ettari così suddivisi: 47 a Magomadas, 43 a Bosa, 14,90 a Modolo, 1,33 a Tresnuraghes, 4,58 a Flussio, 2,09 a Suni.

La sfida

L’ambizione del Consorzio di tutela è però che la Malvasia di Bosa doc insieme ai suoi paesaggi rurali, diventino patrimonio mondiale dell'Unesco e dell'umanità. «La richiesta non era stata inviata – spiega il direttore Aldo Buiani- perché quando i sindaci dovevano firmare il parternariato per costituire il comitato promotore c’è stato il lockdown. È un progetto da riproporre perché la Malvasia di Bosa, sotto l’egida dell’Unesco, possa candidare anche il proprio territorio come paesaggio culturale». Buiani ricorda che il prezioso vitigno viene coltivato da oltre quindici secoli. «Portarono gli innesti i bizantini, sotto il cui impero l'Isola è rimasta per qualche secolo sino alla nascita dei quattro giudicati sardi. Ed è proprio sotto Gonario di Torres che i templari, rientrando da Gerusalemme in Europa, organizzarono la produzione a scopi commerciali nel borgo di Bosa e nei territori limitrofi».

RIPRODUZIONE RISERVATA