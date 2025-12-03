La Malvasia fa “lievitare” l’innovazione 

Un lievito ad hoc, selezionato e sperimentato a lungo nel dipartimento di Enologia dell’Università di Trento-San Michele all’Adige, per valorizzare le qualità sensoriali della Malvasia di Bosa Doc.A collaudare l’innovativo fermento Giada Porcu, giovane enologa di Macomer con origini di Sedilo, classe 1998, che dopo un performante e rigoroso percorso di studi prima in Biotecnologie all’Università di Sassari poi all’ateneo di Trento San Michele in Enologia e Viticoltura, ora lo sperimenterà nella Malvasia. Un lievito che conferisce stabilità alla fermentazione e dona alla Malvasia una peculiarità sensoriale avvolgente.

Gli studi

Giada ha già sperimentato lieviti naturali e fermentazioni spontanee sia sulla Malvasia di Bosa Doc sia sul delicatissimo Moscato di Fonni, vitigno rarissimo d’alta quota. Qualche anno fa un suo lavoro innovativo aveva dato origine a una Malvasia di Bosa particolare, ottenuta da acini nobilitati dalla muffa, presentata al Vinitaly tra i prodotti più sorprendenti proposti dalla Coldiretti. Oggi Giada è enologa, direttrice tecnica e socia delle Tenute Silattari Malvasia di Bosa Doc, dove applica protocolli all’avanguardia che migliorano freschezza e complessità aromatica, stabilità microbiologica, carattere identitario, per avere più appeal nei mercati nazionali e internazionali. Con lei la sorella Gemma, classe 2004, studentessa di Ingegneria e Architettura all’Università di Padova, che ha un desiderio: «Costruire cantine moderne, sostenibili, integrate nel paesaggio e capaci di raccontare il vino attraverso l’architettura rurale».

Il futuro

Due storie avvincenti delle giovani sorelle che guardano al futuro: «La tradizione non può essere un alibi per restare fermi – spiegano - la Malvasia di Bosa rischia l’estinzione culturale ed economica se continua a essere protetta solo a parole, senza una spinta concreta verso innovazione e sostenibilità. La tradizione vive solo se evolve, non si conserva con la paura del nuovo ma con il coraggio di costruire il futuro. O innoviamo, o perdiamo tutto. È indispensabile innovare la Sardegna senza tradirla», spiegano. Una missione chiara, definita e ambiziosa, per la Malvasia e per l’Isola.

