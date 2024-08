La “maledizione di legno”: 23 volte ai piedi del podio 

Parigi. Un’altra giornata piena di “patacche” per l’Italia. Che si vogliano definire di legno, di latta, di cartone o, come di cono in Francia, di cioccolato, l’Italia vede aumentare il rammarico per i tanti quarti posti. In questa speciale - e del tutto virtuale - classifica, l'Italia è saldamente prima. Ed è nel gran numero di quarti posti che si può trovare un perché al fatto che il record assoluto di tre anni fa (40 podi, 10, 10, 20) sia ora lontano, forse troppo. A Parigi 2024, che sta ormai volgendo a termine, l'Italia ci ha già dovuto fare i conti per ben 23 volte (a Tokyo erano state undici), tenendo conto che formalmente i judoka che si fermano ai piedi del podio sono in realtà quinti (i bronzi sono 2).

Ieri sono arrivati i piazzamenti ai piedi del podio per Domenico Acerenza, beffato in volata dall’ungherese Betlehem nella 10 km di nuoto (nono Paltrinieri), per Riccardo Pianosi nel kite surf (era una finale a 4), per Chiara Pellacani nei tuffi (trampolino da 3 metri, già quarta in coppia) e per la squadra maschile di pallavolo, oltre alla 4x100 maschile di atletica.

Semplificare, però, non aiuta a comprendere cosa voglia dire per un atleta avvicinarsi così tanto al podio a cinque cerchi. Non poterci salire per quel centimetro, per quel centesimo o per quel punto solo che può cambiare la carriera. In queste due settimane, i quarti posti sono stati spesso accolti con lacrime di disperazione, come quelle versate oggi dagli azzurri della pallavolo, sconfitti dagli Usa nella finale per il bronzo. C'è stato anche chi, come la 19enne nuotatrice Benedetta Pilato, ha definito la serata del quarto posto come “la più bella della sua vita”. O chi, come Larissa Iapichino si è data della scema. Allargando il ragionamento “di legno” alla spedizione azzurra a Parigi 2024, è immediata la considerazione che, se anche solo un quinto dei quarti posti si fosse trasformato in bronzo, quota 40 sarebbe stata superata. Con i “se” e con i “ma” non si fa la storia. Di certo, però, anche le tante medaglie di legno sono un'ulteriore dimostrazione di come l'Italia possa essere considerata a pieno titolo una potenza dello sport mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA