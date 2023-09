La maledizione delle torri 

Sembra una sorta di maledizione, un po’ come per gli ascensori di Castello. Perché mentre cagliaritani e turisti attendono - dal 2016 - di poter riaccedere alla Torre di San Pancrazio, da oltre quaranta giorni è - di nuovo - inaccessibile anche quella dell’Elefante.

I turisti

Basterebbe un banalissimo cartello, ben visibile e magari anche in inglese. Si eviterebbe almeno che gli ospiti arrivati da lontano osservino spaesati l’imponente struttura del XIV secolo. Gli infopoint sono chiusi, e a meno che non si decida di andare sino all’unico punto informazioni della città (in Municipio) le alternative sono due: elemosinare indicazioni da qualche passante di buon cuore, confidando nelle sue doti linguistiche, o affidarsi alla tecnologia. Così lo speranzoso visitatore digita su internet Torre dell’Elefante. Nel primo sito risulta aperta, così prova a chiamare il numero indicato - 070-677900 - a cui rispondono i beni culturali. La gentile signorina al di là della cornetta spegne sul nascere ogni speranza. «No, mi dispiace, è chiusa e non si sa quando riaprirà». Così qualcuno decide di spostare le transenne per la foto che anche col cancello sbarrato non può mancare.

Mentre per la Torre di San Pancrazio, chiusa da quasi sette anni, competenza e responsabilità sono attualmente della Soprintendenza, che potrebbe essere in grado di restituirla alla città entro la prossima primavera, nel caso di San Pancrazio la questione sembra più complessa e rimanda al Comune. “Disposta, a partire dal 12 agosto, la temporanea chiusura per motivi di sicurezza”, si legge nell’avviso pubblicato nel sito istituzionale, in cui si parla anche di riapertura “non appena verranno ripristinate le condizioni di sicurezza degli edifici adiacenti”. Che nel caso in questione rimandano ai pezzi di intonaco caduti dalla chiesa di San Giuseppe, anch’essa chiusa da tempo immemore e di proprietà del Fondo edilizio di culto di competenza della Città metropolitana. E su cui il Comune - dicono gli uffici - non può intervenire.

L’assessora

«La Torre dell’Elefante è un monumento simbolo della nostra città, l’auspicio per i cagliaritani e i numerosi turisti che desiderano visitarla è una riapertura celere così come ci è stato promesso», commenta l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. Intanto i Lavori pubblici pare abbiano richiesto un tunnel di protezione per consentire ai visitatori di accedere al monumento in sicurezza, mentre l’intervento definitivo sull’edificio di culto spetterà alla Soprintendenza. Nel frattempo non sarebbe male mettere un cartello. I turisti apprezzerebbero.

