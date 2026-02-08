VaiOnline
Under 20.
La maledizione del 2-2 per la Primavera 

Cagliari 2

Inter 2

Cagliari (3-5-2) : Kahayov; Doppio, Franke, Prettenhoffer, Grandu, Russo, Roguski (29’ st Nunn), Tronci (35’ st Sulev), Marini, Sugamele, Costa (35’ st Hamdaoua). In panchina Lesiewicz, Sarno, Pintus, Malfitano, Cogoni, Cardu, Goryanov, Mehlstrand. Allenatore Pisano.

Inter (4-3-3): Farronato; Williamson (1’ sT Marello), Nenna, Mackiewicz (1’ st Peletti), Della Mora (23’ s Ballo), Zarate (12’ st Mancuso), La Torre, Vukoje (23’ st Putsen), Pinotti, Kukulis, El Mahboubi. In panchina Taho, Adomavicius, Cerpelletti, Conti, Garonetti, Carrara. Allenatore Carbone.

Arbitro : Colelli di Firenze.

Reti : nel pt 16’ e 36’ Sugamele, nel st 29’ Nenna, 39’ Mancuso.

Note : Ammoniti Roguski e Marini nel Cagliari; recupero: 0’ e 4’.

Senza Trepy, Liteta e Mendy, tutti con la prima squadra, la mattinata del Crai Sport Center sembrava iniziare con qualche preoccupazione in più. Ma contro l’Inter, il Cagliari va vicino all’impresa e alla fine il 2-2 (terzo consecutivo, sempre con la rimonta subita nel secondo tempo) lascia una gigantesca amarezza.

Manca il bomber? No problem, è sembrato dire il nuovo arrivato Sugamele in un primo tempo dominato dal suo mancino. Al 15’ il suo cross in area viene stoppato dalla mano di Nenna. Sul rigore successivo il nerazzurro Farronato viene spiazzato proprio dall’ex Roma, che qualche minuto più tardi segna un gol ancora più bello incastrando all’angolo il pallone che fa sperare i rossoblù.

Ma tra il 74’ e l’84’, sono due palle inattive calciate dal neoentrato dell’Inter Marello a essere fatali, trovando prima la girata di Nenna e poi la testata del subentrante Mancuso. Nel grigio finale rossoblù viene pure espulso Pisano.

