La malattia delle ossa 

Cinque milioni di persone in Italia soffrono di osteoporosi, l’80 per cento sono donne in menoapusa, e i dati in Sardegna sono più alti rispetto alle altre regioni. Della malattia sistemica che rende l’apparato scheletrico più fragile si parlerà questo pomeriggio alle 15 su Videolina nella rubrica settimanale “L’Unione Salute”. L’ospite di Maria Francesca Chiappe sarà Giuseppe Dessì, direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Si discuterà di diagnosi, prevenzione e cura, di uno stile di vita adeguato capace di contribuire a prevenire la malattia (dieta, attività fisica) e anche dell’efficacia della terapia sostitutiva ormonale.

