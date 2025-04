La maglia rossa col Serpente in onore della Cina 

Il Cagliari scenderà in campo oggi a San Siro con una maglia speciale in edizione limitata. È la “Heritage” «creata», spiega il club rossoblù, «per celebrare la Sardegna e la sua eccellenza dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico, ma anche per raccontare il rafforzato legame con la Cina, in particolare con la Provincia del Fujian e la città di Xiapu, dove il club ha recentemente avviato un importante percorso di scambio culturale e sportivo». Una maglia rossa con i cognomi dei giocatori scritti con i caratteri cinesi.

La maglia si inserisce all’interno di un percorso avviato nei mesi scorsi, quando il Cagliari ha visitato Xiapu, rafforzando il legame con le istituzioni locali - anch'esse ospiti a loro volta nell'Isola - e con la comunità cinese attraverso progetti di cooperazione, sviluppo culturale e sportivo. L’iniziativa si inserisce anche nel quadro delle attività promosse dalla Regione Sardegna, che ha recentemente siglato un accordo di gemellaggio con la Provincia del Fujian.

Il design celebra il 2025, Anno del Serpente secondo il calendario cinese, simbolo di prosperità e rinascita. Al centro, quindi, un serpente sinuoso ispirato all’iconografia del drago cinese si sviluppa in un motivo tono su tono su fondo rosso imperiale, arricchito da raffinati dettagli dorati.

Auguri “Dottore”

Anche l’Inter scenderà in campo con una maglia speciale, dedicata all’ex motociclista Valentino Rossi, icona della MotoGp e tifosissimo nerazzurro, per celebrare il suo 46° compleanno. Prevalentemente bianca, avrà una striscia verticale giallo neon che richiama l’energia e lo stile di Rossi. Sotto il logo della Nike ci sarà lo storico numero 46, iconico per il pilota.

RIPRODUZIONE RISERVATA