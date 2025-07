La maglia gialla oggi alla prova  del Ventoux 

Smaltito il giorno di riposo, il Tour de France 2025 comincerà oggi la sua ultima settimana, in attesa che domenica prossima a Parigi, a meno di sconvolgimenti imprevedibili, Tadej Pogacar venga incoronato per la quarta volta come Re in maglia gialla. Intanto c'è un impegno di quelli che fanno tremare i polsi perché la 16ª tappa, 171,5 km, con partenza da Montpellier, prevede l'arrivo ai 1.912 metri del Mont Ventoux. Su quei 15,7 km di ascesa (in realtà sono di più), con pendenza media dell'8,8%, classificata Hors Categorie , lo sloveno ha il vantaggio di non dover necessariamente attaccare, forte dei 4’10” di vantaggio su Jonas Vingegaard, unico rivale teorico per lui: «In questo momento ho un po' di mal di gola e il naso chiuso. Metà del gruppo se ne stia lamentando da qualche giorno: troppa aria condizionata. E troppo gelato mangiato. Anche questo può far venire male alla gola», sdrammatizza Pogi, che non teme gli attacchi di Vingegaard: «Sembrava in forma sul Superbagnères, ma io non vedo l'ora di lottare per i miei obiettivi. Vincere altre tappe? Non ne ho di specifiche che voglio vincere, per me quello che conta è la maglia gialla».

