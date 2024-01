La maglia azzurra dopo il gol 

Quattro gol, due assist e vittoria con la sua Leonardo. Riccardo Siddi festeggia nel migliore dei modi la convocazione in Nazionale con cui avrà la possibilità di esordire in Marocco. Il cagliaritano classe 2001 è stato uno dei protagonisti del successo per 12-2 della Leo in A2 Élite contro il Città di Mestre.

La partita

La squadra di Petruso mette subito in discesa la gara al PalaConi sbloccando il match in avvio con Guti e raddoppiando con Siddi. L’azzurro fornisce poi gli assist a Ennas e Guti per chiudere il primo tempo sul 4-1. Nella ripresa la Leo dilaga con Demurtas, ancora Guti (autore alla fine di cinque reti), Ennas e Siddi per il 12-2 finale sul Città di Mestre.

Nazionale

Il prossimo weekend la sosta dei campionati lascerà spazio alle Nazionali. Tra i protagonisti ci sarà anche Riccardo Siddi, convocato per le quattro amichevoli contro il Marocco e quella contro la Serbia che si disputeranno a Rabat tra il 31 gennaio e il 4 febbraio. La chiamata è arrivata a quasi un anno di distanza dallo stage dello scorso anno. «Un’esperienza che mi ha fatto crescere e capire di dover migliorare», dice Siddi, «non mi aspettavo la convocazione ma ci ho spesso scherzato su con il mio allenatore e in cuor mio ci credevo. Sarà un privilegio, voglio dimostrare di essermi meritato questa chance». Sarà come un sogno che si realizza: «Non vedo l’ora di poter cantare l’inno», prosegue il cagliaritano, «indossare la maglia azzurra è una grande responsabilità, dobbiamo onorarla anche in amichevole. Il mio primo obiettivo ora sarà quello di riconfermare la Nazionale. Per questo devo ringraziare la Leonardo, con cui spero di poter arrivare a giocare in Serie A», conclude Siddi.

Pari Sestu

In Serie A2, buon punto per il Sestu Città Mediterranea. Sul campo della capolista Maccan Prata, la squadra di Casu pareggia 1-1. In gol Girardi per il momentaneo vantaggio isolano.

RIPRODUZIONE RISERVATA