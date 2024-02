La magica Torres non c’è più 

Torres 0

Sestri Levante 1

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno ; Idda (13' st Fabriani) Antonelli Dametto ; Zecca (38' st Sanat) Giorico Mastinu (13' st Cester) Liviero ; Ruocco (13' st Diakite) ; Fischnaller Scotto (23' st Goglino) In panchina Garau, Pinna, Zambataro, Masala, Lora, Nunziatini, Verduci, Siniega, Petriccione. All. Greco.

Sestri Levante (4-3-3) : Anacoura ; Podda Pane Oliana Regini ; Parlanti Sandri (44' st Troiano) Candiano (27' st Reggio); Omoregbe (27' st Margiotta) Fossati (23' st Gala) Forte (44' st Grosso) In panchina Balducci, Raspa, Andreis, Schirru, Matteucci, Clemenza. All. Barillari.

Arbitro : Leone di Barletta.

Reti : primo tempo 43' Pane (rigore).

Note : espulsi al 20' st dalla panchina i collaboratori Frau e Mureddu. Ammoniti Giorico, Idda, Candiano, Mastinu, Liviero, Pane, Fabriani, Troiano. Recupero 1' pt- 5' st. Spettatori 3.279.

La Torres dell'andata non c'è più. Il Sestri Levante espugna il finora inviolato "Vanni Sanna" confermando che la flessione della squadra si sta trasformando in crisi. Insistere coi soliti uomini, diversi non più brillanti, è controproducente. Persino contro un'avversaria modesta come la squadra ligure. Il sogno del primato è quasi svanito: il Cesena è a +9. Va difeso il secondo posto legittimamente guadagnato con un grandissimo girone d'andata.

Prima del fischio d'inizio la dirigenza ha premiato con una maglia numero 9 Lanfranco Leonardi, figlio di Bebo, l’allenatore delle due promozioni in serie C1, e Guido Garrucciu con la maglia 94 come gli anni del presidente onorario e tifoso e memoria storica della Torres.

La cronaca

L'avvio è promettente e la difesa ligure va subito in difficoltà. Nel primo quarto d'ora ci prova Fischnaller con un tiro dal fondo sinistro che il portiere mette in angolo e Scotto che servito da Ruocco stoppa col petto ma poi calcia alto. La spinta iniziale rallenta e il Sestri ha l'occasione su azione più ghiotta del primo tempo, ma al 28' Parlanti in area piccola conclude di testa incredibilmente fuori. Un minuto dopo contropiede e l'ex Omoregbe da destra calcia forte rasoterra, ma si oppone Zaccagno. Al 43' l'episodio determinante: Mastinu commette fallo su Podda appena dentro l'area (il giocatore finisce fuori dall'area) e Pane trasforma il rigore spiazzando il portiere.

Nella ripresa il tecnico Greco inizia a mettere dentro i cambi dopo una dozzina di minuti. Diakite di testa al 58' colpisce bene, ma il portiere ospite ha riflesso prodigioso. Al 92' incornata diagonale di Diakite e Fishnaller appostato sul palo sinistro colpisce male la palla del pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA