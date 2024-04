La magica storia di Nora raccontata agli studenti 

“Nora, 1600 anni di storia”: è questo il titolo della conferenza che l'archeologo Carlo Tronchetti terrà domani alle 11.30 al liceo Siotto, terzo appuntamento di “Archeologia ritrovata e i giovani”, la serie di incontri promossi dal Gruppo Archeologico Karalitano per gli studenti.

Rimasta sepolta per secoli con la sua storia punica, romana, vandala e bizantina, Nora è stata oggetto di scavi nella metà del Novecento, che hanno portato alla luce vasti settori dell'antica città costiera all'estremità occidentale del golfo di Cagliari. Dopo un periodo di inattività, nel 1977 è stato avviato lo scavo delle Terme a Mare, seguito da una serie di scavi e restauri di portata limitata. Nel 1990 è partita la Missione Nora, con il coinvolgimento della Soprintendenza e di diverse università italiane; progetto tuttora in corso i cui risultati, frutto di oltre trent'anni di studi, ricerche e pubblicazioni, offrono una visione aggiornata della storia di Nora che abbraccia un periodo di circa 1600 anni, dai primi insediamenti fino all'abbandono della città.

Prossimi appuntamenti al Siotto il 19 aprile con Giovanna Pietra (“Tuvixeddu: la necropoli di Cagliari punica e romana” il titolo della sua conferenza) e il 9 maggio con Donatella Mureddu (“Karales, il doppio volto di una città: racconti di pietre e persone”).

