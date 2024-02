La magia nelle mani delle donne 

I loro occhi, il grande giorno, saranno sempre rivolti al “loro” componidori. Dal basso della mesitta osserveranno ogni dettaglio: che la camelia sia cucita all’altezza del cuore, che il cilindro sia perfettamente dritto, che la camicia di lino bianca non abbia pieghe. Tutto dovrà essere perfetto, impeccabile: un quadro da incorniciare. A Tiziana Fanni e Susanna Sanna è stata affidata la regia della vestizione, primo atto della Sartiglia. La prima è la massaia manna scelta dal Majorali del gremio dei Falegnami Gino Mugheddu, la seconda da s’Oberaiu majori di San Giovanni Giuseppe Vacca. Ormai da settimane, durante le prove del rito rigorosamente segrete, danno preziosi consigli alle due massaiedde che avranno l’onore di salire sulla mesitta per trasformare il cavaliere in componidori. Sono loro che per mesi hanno insegnato alle più giovani la magia della vestizione.

Emozioni sempre forti

Tiziana Fanni, 59 anni, non è una novella. Questa per lei è la settima Sartiglia da massaia manna. «Ma è sempre diverso - racconta - L’importante è stare sereni, godersi ogni istante, senza fretta, l’agitazione non aiuta. Dietro questo rito c’è precisione, fatica e responsabilità»”. Per lei questa volta sarà più emozionante del solito: una delle due ragazze che nel giardino di via Angioy martedì mattina vestirà su componidori Fabrizio Manca, è sua figlia, Angelica Picconi: «Davanti a me avrò un pezzo di cuore, inutile negarlo - racconta Tiziana Fanni - sarà bellissimo». L’altra massaiedda è Eleonora Manca, figlia del capocorsa. Per tutte e due un sogno che si realizza: per la prima volta avranno l’onore di trasformare il cavaliere in componidori: «Insegnare alle due ragazze il rito delle vestizione - conclude Tiziana Fanni è stato un onore - Che San Giuseppe aiuti anche noi».

La prima volta

Susanna Sanna invece vestirà i panni di sa massaia manna del gremio dei Contadini per la prima volta, dopo tanti anni da massaiedda. Sarà lei a guidare, domenica 11 febbraio, la vestizione del componidori Giovanni Utzeri che quel giorno diventerà il re di Oristano. Susanna Sanna, scelta da s’Oberaiu majori Giuseppe Vacca, è figlia di Corrado Sanna, Oberaiu majori nel 2007 e nel 2013. «Non mi aspettavo di essere chiamata a ricoprire questo ruolo importante - racconta la giovane medico, che sulla mesitta per vestire su componidori è salita sette volte - Sarà strano per me non poter mettere le mani sugli abiti quando dal basso magari noterò qualcosa da sistemare, ma mi fido delle due ragazze che provano il rito da tempo. Ormai ci capiamo con uno sguardo». Susanna Sanna starà attenta a ogni dettaglio, soprattutto al velo: «Lo sguardo del componidori cambia a seconda di come viene posizionato, è la fase che più mi preoccupa ma anche che mi gratifica». A vestire il capocorsa saranno le massaiedde Alice Franceschi, nipote dell’attuale Oberaiu majori Giuseppe Vacca, e Angelica Pinna, figlia di Michele Pinna, Oberaiu majori del 2022.

