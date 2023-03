La magia (multimediale) di Frida Kahlo a Bitti 

La data fatidica sarà l’otto aprile. Quel giorno gli spazi del Teatro Ariston di Bitti cambieranno copione e prospettive. Proietteranno ancora una volta il paese barbaricino in una dimensione nuova, intrisa d’arte e di accoglienza. La magia di Frida Kahlo si prenderà la scena, lo farà con la mostra multimediale “Viva la vita”, a cura di Emanuela Manca, visitabile fino al 9 luglio. «Con questa esposizione Bitti si conferma una delle mete più ricercate dagli amanti delle mostre multimediali in Sardegna», dice il sindaco, Giuseppe Ciccolini: «Un punto di riferimento per un pubblico sempre in crescita e che grazie a questi appuntamenti riesce ad avvicinarsi all’arte con interesse e passioni nuove».

La mostra

La vita di Frida Kahlo in vetrina, con l’ausilio della tecnologia. I suoi dipinti accoglieranno i visitatori attraverso proiezioni video, effetti luminosi e acustici. Sarà un modo per celebrare la sua figura di donna e artista, cavalcando quel forte impatto sensoriale capace di coinvolgere tramite il ricorso alla multimedialità. Di fatto, una rappresentazione a 360 gradi che farà viaggiare gli ospiti tra i dipinti, in un mondo ricco di colori esotici e animali variopinti. Le immagini prenderanno vita nei contributi-video, mentre una voce fuori campo nel ruolo di Frida Kahlo e una colonna sonora appositamente composta faranno da sottofondo acustico della presentazione. Lo stile unico e riconoscibile dell’artista centroamericana sarà quindi parte integrante della sua identità. Frida Kahlo, infatti, è arrivata a definire se stessa attraverso la propria cultura, quella messicana, e la propria disabilità, che ha segnato anche il percorso artistico e dell’ideologia politica: temi centrali nel suo lavoro e ben identificabili in “Viva la vita”. Inoltre, la mostra indagherà tutte le fasi della sua esistenza: sguardo magnetico e penetrante, stile iconico e carattere determinato. Kahlo, vista con gli occhi del fotografo colombiano Leo Matiz, rivelerà la sua personalità, la sua anima e la sua femminilità, in 13 scatti colti nell’intimità domestica di Casa Azul, nel quartiere di Coyocàn, un sobborgo di Città del Messico. «Frida Kahlo è stata la prima donna nella storia dell’arte ad aver affrontato con schiettezza temi molto forti come la disabilità», dice la curatrice, Emanuela Manca: «Non a caso è diventata un’icona del femminismo».

Turismo culturale

Per Bitti è la risorsa su cui puntare, strumento imprescindibile per accogliere e ravvivare il borgo nella stagione primaverile e in quella estiva. Nel cuore dell’Isola fervono dunque i preparativi. E se la mostra di Frida Kahlo si annuncia come l’evento dell’anno a queste latitudini, l’offerta culturale invece sarà variegata. Il sito archeologico di Romanzesu, il Museo della civiltà pastorale e contadina e quello Multimediale del canto a tenore (unico in tutta la Sardegna) rappresenteranno come sempre le ulteriori integrazioni, quel marchio di fabbrica per un paese che intende stupire, ancora una volta. Poi, non mancherà il luogo preferito da famiglie e bambini: il parco paleontologico all’aperto di BittiRex, che dalla prossima settimana presenterà agli ospiti importanti novità. «L’esperienza maturata negli anni, con le mostre su Leonardo da Vinci e Van Gogh, ci ha insegnato che i sardi sono disposti a spostarsi», dice Francesco Coloru della Cooperativa Istelai: «Fanno anche centinaia di chilometri, se esistono offerte culturali capaci di far sognare».