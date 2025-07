La magia di campanacci e torrone: a Tonara torna “Intranno in Sonu” 

Tonara si prepara alla terza edizione di “Intranno in Sonu”, la rassegna nazionale dedicata ai campanacci, in programma il 19 e il 20 luglio, promossa dalla Pro loco e dal Comune. Si aggiungono la supervisione artistica della testata “Sa Scena” e il sostegno di Fondazione di Sardegna e Centro commerciale naturale “Ilalà”.

Il programma

A fare da cornice alla manifestazione, un ricco calendario di eventi, fra dibattiti, esposizioni, sfilate di maschere tradizionali e una sezione musicale che vedrà protagonisti Zoe Pia e Pasquale Mirra.

Si apre sabato 19 (ore 18.30, nella sala dell’ex asilo in via Monsignor Tore) col dibattito sulle prospettive di crescita dell’industria dei campanacci e del torrone, alla presenza di vari esperti. Alle 21.30, la serata prosegue nel rione di Toneri, dove i ruderi della chiesa di Sant'Anastasia ospiteranno il concerto della musicista Zoe Pia e del jazzista Pasquale Mirra. Che per l’occasione eseguiranno degli inediti con il “campanofono”, uno strumento messo a punto dai due insieme agli artigiani del posto.

Ad arricchire lo spettacolo (che sarà aperto da un flash mob a sostegno di Gaza) la performer bolognese Elena Annovi mostrerà come musica e suoni ancestrali dei campanacci possano diventare danza. Ulteriore chicca, l’apertura del Coro Polifonico Peppinu Mereu e del Coro femminile di Tonara, con i “sonaggiargios” (artigiani dei campanacci) ad interagire sul palco con i musicisti, riproducendo i suoni della quotidianità nelle botteghe.

Domenica 20 dalle 11, nella sala dell’ex asilo, la premiazione del Concorso di poesia “Tiu Pera Sulis - Sonos e Versos de Memoria” su temi legati all’identità della Sardegna e composizioni musicali che valorizzano le sonorità dei campanacci. A conclusione della due giorni, dalle 18 nel cuore del paese, la sfilata delle maschere tradizionali dell’Isola, con i Mamutzones di Samugheo, i Sonaggiaos di Ortueri, le Janasdimaiste di Gergei, Su Sennoreddu e S’iscusorzu di Teti e la partecipazione straordinaria di Su Maschinganna di Tonara.

Il contenitore

«Intranno in Sonu», commenta il presidente della Pro loco Pierluigi La Croce, «sarà un grande contenitore culturale con dibattiti sull’economia generata dalla produzione dei campanacci e sulle ripercussioni culturali, antropologiche ed etno-musicali correlate a essi e al contesto socio-economico locale». Aggiunge La Croce: «L’evento attuerà un confronto con le altre realtà del Mediterraneo, dove i campanacci vengono forgiati con le stesse modalità tecniche delle botteghe artigiane di Tonara. E con cui puntiamo a costruire nuove sinergie sperando nel riconoscimento Unesco come avvenuto per le produzioni greche e portoghesi».

Chiari anche gli obiettivi a sostegno del comparto economico tonarese, dove vengono prodotti circa 50.000 campanacci all’anno, il 50 per cento del mercato sardo.

“Intranno in Sonu”, conclude La Croce, «punta a risvegliare l’interesse generale intorno ai campanacci, incrementando la produzione, con l’auspicio che i giovani riscoprano quest’arte ancestrale».

