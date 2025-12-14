La magia di Betlemme dentro la città 

Il piccolo Luca, stringe forte la mano della mamma e guarda stupito i recinti con gli animali. Ci sono le pecorelle e il galletto, gli asinelli e i conigli: «Che bello, possiamo accarezzarli?».Il suo è lo stupore di centinaia di bambini e non solo, che in questi giorni stanno prendendo d’assalto il presepe vivente allestito nel cortile della basilica di Sant’Elena. Oltre il cancello sul sagrato, c’è un mondo magico e sospeso: un villaggio di Betlemme, un posto che sembra anni luce lontano dai rumori della città, con la capanna e le botteghe degli artigiani, con l’odore del pane appena sfornato e le castagne nel fuoco.

Luogo d’incontro

Al quinto anno di allestimento, il presepe della basilica è diventato qualcosa di più: un luogo di incontro e di aggregazione dove anche chi è solo, arriva per cercare un po’ di calore e una parola di conforto. E poi ci sono i figuranti: operai, muratori, che ogni sera dopo il lavoro, diventano pastori, panificatori, addetti alla cura degli animali.Come Stefano Mulliri, 46 anni, che con sua moglie Elena Costa 44 è uno degli organizzatori: «Sono operaio e ogni sera quando finisco di lavorare, metto l’abito del panificatore e mi trasferisco in questo villaggio di Betlemme. L’atmosfera che si è creata è qualcosa di incredibile, ci riuniamo, facciamo il pane, accogliamo tutti e facciamo anche il rosario e il catechismo. Per noi ogni anno è un’emozione enorme e solo chi ci viene a trovare può capirlo».

L’accoglienza

Pierpaolo Frau ha 56 anni e di questo villaggio è l’oste: nella sua bottega offre tè caldo e altre bibite: «Per me essere qua tutti i giorni è vivere il Natale alla mia età, con lo stesso stupore che avevo quando ero bambino – racconta –. Mi piace moltissimo tanto che anche a Pasqua impersono Barabba in una rappresentazione a Cagliari. Il presepe è diventato un luogo di incontro: si sta insieme, si lavora anche, si costruisce. La cosa che più mi ha colpito è vedere persone più grandi di me che lavorano tanto qui dentro».

Nelle botteghe degli artigiani ci sono anche Aldo Seruis e sua moglie Betty Barbarossa entrambi 76 anni: «Noi siamo qui dalla prima edizione», dicono, «ci piace la vita del villaggio. Si varca quel cancello e si entra in un’altra realtà, in un’altra atmosfera. Il Natale è diventato ormai per lo più una cosa commerciale, invece qui si ritrova il suo vero significato. C’è una grande partecipazione soprattutto dei bambini e il bel tempo ci ha aiutato». Il presepe resterà aperto fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 17 alle 20 e nei festivi anche la mattina.

RIPRODUZIONE RISERVATA