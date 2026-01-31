VaiOnline
Atletica leggera.
01 febbraio 2026 alle 00:59

La magia di Alà dei Sardi 

Domenica prossima sul tracciato inedito il cross delle stelle 

Le curiosità sono tante. La prima è legata alle gare e ai loro protagonisti, la seconda al tracciato, nuovo di zecca. Curioso: più il Cross di Alà dei sardi-10° Memorial Elisa Migliore si avvicina alla grandezza tecnica del leggendario Trofeo Alasport-Presidente della Repubblica, più il percorso si allontana da quello di allora. Stavolta, fra una settimana esatta, domenica 8 febbraio, si gareggerà su un palcoscenico completamente nuovo, disegnato dalla Alasport del presiente Antonello Cocco (Antonelo come il professor Baltolu, suo allenatore e mentore) in località Coiluna, a 4 km dal centro di Alà..

I protagonisti

Ieri nel centro pastorale c’è stata la presentazione formale ma i protagonisti erano già stati annunciati. Quasi tutti. Per ora si sa che la gara maschile sarà illuminata dalla sfida tutta azzurra tra Yeman Crippa e Iliass Aouani. Entrambi sono reduci dagli allenamenti in Kenya, dove hanno lavorato per preparare una maratona primaverile. Curiosamente, c’è un solo precedente in cui hanno vestito assieme la maglia azzurra, nel 2023 agli Europei di Bruxelles: Crippa, 12º, pecedentte un Aouani ancora non esploso (49º). Oggi ha in bacheca l’oro europeo e bronzo mondiale a Tokyo in maratona. Poi ci sono Sebastiano Parolini due volte campione Europeo di staffetta e Osama Zoghlami, argento a Monaco nelle siepi. Ad aggiungere un tocco di internazionalità alla gara, ecco il tunisino Mohamed Jhinaoui (quarto nei 3000 siepi alle Olimpiadi), Nikolass Loss, Samuel Medolago, Simon Loitanyang (Kenya) e Stefano Massimi e i fratelli Nadir ed Alain Cavagna.

Le donne

Sui 6 km femminili, assente (a malincuore) Nadia Battocletti che l’ha preceduta al Campaccio, la favorita sarà Francine Nyomukunzi, del BurundiLa francese Alice Mittard, la spagnola Cristina Espejo e la britannica Emily Grace Collinge, prima alla Vallagarina e quarta al Campaccio, le sue rivali più serie senza sottovalutare la “meglio gioventù” azzurra rappresentata da Lucia Arnoldo, Linda Palumbo, Licia Ferrari e Gaia Colli, anche lei in arrivo dal Kenya. ma, come detto, le sorprese non finiranno qui. ( c.a.m. )

