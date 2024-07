La magia dell’opera riluce sotto le stelle Vanacore e Desole incantano il pubblico 

Tutto esaurito e pioggia di applausi sabato sera al Parco della Musica di Cagliari per il concerto dell’Orchestra del Teatro Lirico diretta dal sassarese Andrea Solinas, quarto appuntamento dell’attività estiva dell’ente musicale guidato da Nicola Colabianchi.

Dopo il successo delle tappe sotto le stelle al Bastione di Saint Remy e nel sito archeologico di Tharros, a farla da padrone sono stati popolari duetti, terzetti, arie, ouverture da capolavori operistici quali, tra gli altri, La Traviata e Rigoletto di Giuseppe Verdi, Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Il pubblico, incurante delle alte temperature, ha apprezzato l’esibizione della compagine orchestrale e dei cantanti solisti Ilaria Vanacore, soprano cagliaritano, e Matteo Desole, tenore sassarese. Affiatati e brillanti, i due artisti sardi, già protagonisti degli scorsi concerti, hanno convinto per freschezza vocale e brio interpretativo, risultato di una ormai lunga e consolidata esperienza sui palchi più prestigiosi. Tutto esaurito anche per la replica dell’altra notte, un risultato frutto del mix tra oculata politica dei prezzi (10 euro), varietà della proposta e, va da sé, qualità artistica. L’attività musicale estiva del Teatro Lirico di Cagliari proseguirà in città fino al 10 agosto. Prossimo appuntamento il 26 e 27 luglio nel sagrato della Basilica di Bonaria.

