La magia delle note di Buenos Aires davanti a Su Nuraxi 

Sarà il fascino della musica argentina a inaugurare domani alle 21 la seconda edizione del Barumini Music & Heritage Festival, la rassegna firmata da Mauro Meli che, fino al 31 luglio, trasformerà il sito archeologico di Su Nuraxi in un vibrante palcoscenico sotto le stelle.

Protagonisti della serata, Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, interpreti di fama internazionale che da oltre vent'anni portano nei più importanti teatri e festival del mondo l’incanto di un sodalizio che non smette di entusiasmare. Invitati dalle rassegne più prestigiose, Bandini e Chiacchiaretta hanno fatto tournèe in più di cinquanta Paesi, tra i quali Argentina, Messico, Usa, Corea. Ora, «siamo felici di tornare in Sardegna - dice Bandini - isola ricca di risorse artistiche e di musica straordinaria, dove vivono musicisti incredibili. Ho molti allievi sardi, e non vedo l’ora di conoscere il palcoscenico di Su Nuraxi».

Lo spettacolo, dal titolo Nubes de Buenos Aires, accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le opere immortali di Astor Piazzolla, con brani iconici come Adios Nonino, Oblivion e Libertango, insieme alle composizioni di Agustín Bardì e Máximo Diego Pujol. Piazzolla rimane comunque il fil rouge di tutto il concerto perché rispecchia la passionalità, la malinconia, la potenza vibrante del tango.

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