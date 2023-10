La magia delle Cortes nel paese che vuole resistere 

Una giornata di sole, ultima coda di un'estate infinita chiude le Cortes a Onanì. I numeri, dicono gli addetti ai lavori, non sono quelli degli anni passati ma è certo che l'organizzazione della settima tappa di Autunno in Barbagia è stata impeccabile. Nelle 35 Cortes manufatti artigianali, vini e formaggi, antichi strumenti musicali che rievocano nenie d'oltralpe e abiti tradizionali. Il piccolo paese, poco meno di 400 abitanti, ce la mette tutta per sopravvivere alle impietose statistiche che lo danno per scomparso fra meno di 50 anni. Sui muri delle antiche case, occhieggiavano ciclamini scarlatti il cui profumo si mescola a quello di casadinas e seatas, confondendo i sensi dei visitatori curiosi che si muovono fra il vecchio mulino di Tziu Natalinu e la Corte de Sa 'e Bionda, gli ocra delle spighe si confondono con il topazio dei moscati e delle birre artigianali. I rossi dei fiori alle finestre incontrano i porpora dei tessuti di antichi abiti tradizionali sui balconi e le lane colorate con essenze naturali, ammaliano i presenti, trasportandoli in un viaggio esperienziale destinato a lasciar traccia nei ricordi di una vita, quale codice di una comunità che ha saputo preservare la sua storia da lasciare in eredità a chi verrà dopo.

